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    自由日日Shoot》點名國民黨削減國防預算 美軍委會議員批「玩危險遊戲」

    美國聯邦參議員蘇利文四日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game）。（路透檔案照）

    美國聯邦參議員蘇利文四日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game）。（路透檔案照）

    2025/03/06 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議員蘇利文四日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game），並點名國民黨。美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉回應，此事已成為民主、共和兩黨私下經常討論的議題，他也對台灣立法院刪減軍費「深感不安」。

    美準國防次長柯伯吉也表達不安

    美國聯邦參議院軍事委員會四日舉行柯伯吉的任命聽證會，共和黨籍的蘇利文和無黨籍參議員金恩，都提到台灣立法院刪減國防預算，要求柯伯吉對此表達立場。

    蘇利文對柯伯吉說，刪減軍事預算的是控制立法院的國民黨，此舉不會釋出正確訊息。「如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」金恩也質疑美軍為何要冒著危險，去保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。

    柯伯吉表示，他對台灣立法院刪減國防預算深感不安，此事已成為美國朝野兩黨私下討論的議題。柯伯吉引述川普第一任期的國防部長馬提斯所言：「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」，強調他持續透過溝通及提供建議，促使台灣以各種可能方式，比照南韓建立嚴謹的軍事力量。他說，畢竟要求美國人民及軍人承受重大代價，盟友卻未盡到應有責任，對美國人不公平。

    柯伯吉：加速對台軍售強化自衛

    蘇利文也關切對台軍售延宕，指出仍有大批應該交付給台灣的「魚叉」飛彈尚未運抵，強調即時提供台灣軍備的重要性。柯伯吉則承諾，上任後將持續履行「台灣關係法」為台灣提供防禦性武器的承諾，擴大武器轉移及銷售，以強化台灣自衛能力。

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