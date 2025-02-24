譴責馬文君 游顥 民團籲南投人罷掉亂台立委

罷免馬文君及游顥的團體，昨在「內地濫權立委究責會」現場擺攤，向民眾宣講第二階段連署罷免規定，並接受欲連署民眾事先登記。（記者張協昇攝）

2025/02/24 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等團體，廿三日在南投市舉辦「二月青鳥，內地濫權立委究責會」，痛批國民黨立委馬文君砍刪國造潛艦預算，嚴重影響國防；並指立委游顥是不當黨產守護者，籲請南投鄉親站出來究責，以行動展現南投人不要亂台濫權立委。

昨活動現場也有罷免馬文君及游顥的團體設攤，向民眾宣講第二階段罷免的連署人數門檻及法定期限等規定，並提供登記，一旦展開二階連署，即以簡訊通知至各連署據點填寫連署書。

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台灣公民陣線執委羅宜表示，過去一年，馬文君、游顥在國民黨黨團總召傅崐萁的號令下，配合推動各項掏空國家財政、搶奪行政權、癱瘓憲法法庭、剝奪人民罷免權及亂刪政府預算等讓國家停擺的荒謬法案，舉辦此活動，是希望將濫權立委行徑公諸於世。

經濟民主連合智庫研究員陳柏諺也指出，馬文君素來以「把關國防」為號召，卻屢屢爆出爭議，如今年的國防預算當中，馬試圖一舉刪除國造潛艦海鯤號後續艦建造預算，幾番斡旋之下，最終仍將半數預算凍結。

經濟民主連合智庫研究員涂景亮則說，游顥與馬文君共同推動修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，企圖將國民黨從國家掠奪的不當黨產再拿給救國團。

惟對於被指濫權，馬文君曾表示根據國防部報告，海鯤號最快要到今年十一月才能交艦，如果時程趕不上，那不就應該把預算編在明年度？海鯤號若能通過海測，且符合海軍作戰需求，再編後續艦才是合理的。

游顥也反駁說，救國團是公益團體組織，早已不分藍綠，希望民進黨側翼團體不要再污名化，企圖帶風向造謠抹黑。

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