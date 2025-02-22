賴清德晤安倍昭惠 感謝見川普為台發聲

賴清德總統昨接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左），感謝安倍昭惠去年底應川普總統邀請訪美時為台灣發聲，讓台灣非常感動。（總統府提供）

2025/02/22 05:30

安倍昭惠：秉承安倍遺志 竭盡全力促進台日關係

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨接見已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，感謝她繼承安倍前首相的理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅毅的力量，並籲各方持續關切台海和平。總統並提到，去年十二月，昭惠夫人應川普總統伉儷邀請訪美時，針對台海議題為台灣發聲，讓台灣人民非常感動。安倍昭惠也說，她會秉承安倍前首相的遺志，竭盡全力促進台日關係發展更上層樓。

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安倍昭惠去年十二月前往美國會晤當時總統當選人川普，川普在兩人餐會後表態願意於就職前與日本首相石破茂會面，這項美日外交突破，說明安倍昭惠的分量。

賴：承繼李登輝、安倍理念 守護自由民主

日媒當時報導，安倍昭惠和川普會晤時，提到包括台灣在內的全球情勢，川普表示「為了世界和平，中國和台灣是大問題」，透露出美國新政府重視應對台灣局勢的態度。

賴清德昨接見安倍昭惠一行，感謝安倍率先倡議「自由開放的印度太平洋」願景，呼籲國際社會關注台海及印太和平穩定，如今已經成為全球民主國家共同戰略目標，並且對國際情勢和台灣安全產生深遠的影響，這些都是安倍前首相對台海與印太區域的重要貢獻。

賴清德提到，石破茂近日與川普總統舉行峰會後，共同重申台海和平穩定的重要性，並反對以武力或脅迫片面改變現狀，支持台灣參與國際組織，代表石破首相也進一步落實安倍的理念。

他表示，我們非常感謝安倍對台灣的情誼，也感謝昭惠夫人繼承安倍前首相的理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅毅的力量，並在許多公開場合，呼籲各方持續關切台海和平。

賴強調，面對威權國家持續擴張，台灣將和日本、美國，以及歐盟等理念相近國家繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮做出貢獻。期盼在昭惠夫人的努力下，區域和平繁榮能持續進展。他也會承繼李登輝前總統和安倍的理念與精神，持續守護自由民主價值、深化台日友好關係。

安倍昭惠致詞提到，安倍逝世時，時任副總統的賴總統特地到其宅邸哀悼、致意，這種深厚情誼、溫馨的慰問與關懷，她永不忘懷。去年她有幸參加賴就職典禮，也與許多台灣友人見面，親身感受到台日關係緊密與美好。她會秉承安倍前首相的遺志，竭盡全力促進台日關係發展更上層樓。

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