總預算案提覆議 韓國瑜︰尊重政院任何決定 柯建銘︰覆議若敗聲請釋憲

民進黨立院黨團總召柯建銘。（記者廖振輝攝）

2025/02/19 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜昨邀朝野黨團及行政院協商今年度中央政府總預算，僵持近兩個小時仍沒共識而破局。韓國瑜預告，今天將送出總預算，強調總預算已三讀通過，盼行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議，但會尊重行政院做出的任何決定；據了解，「財政收支劃分法」今擬一起送出。

民進黨團總召柯建銘強調，行政院一定會針對總預算窒礙難行之處提出覆議；若覆議失敗，將再聲請暫時處分及釋憲，「只有這一條路可以走，其他都是違憲行為」。

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韓國瑜表示，立法院是憲法最高的民意機關，總預算已三讀通過，也做出最終的決議，基於對民意的尊重，也請行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議，增加朝野的紛爭，但他會尊重行政院做出的任何決定。

韓表示，如果政院不對總預算提出覆議，他建議各黨團一起來討論政院後續有什麼方案可行。預算解凍部份，請各委員會召委儘速排案，立刻啟動解凍程序；業務費支用如有困難，可依預算法第廿二條等規定，請立法院同意動用預備金；行政院認為有提出追加預算之必要者，請妥為說明，再提送立院審議。

對於行政院提出預算流用，國民黨團書記長王鴻薇表示，預算法規定被刪除的預算不能做流用，只能在法定內做調整。

民眾黨團總召黃國昌則說，行政院的官員居然會要求被刪掉的部分要流用，這是陷黨團協商於不義。政院指總預算審查有何處窒礙難行或違憲，那就請提覆議或去憲法法庭，這兩招行政院用得非常純熟。

柯建銘會後受訪表示，立院負責預算審查，一定要依照憲法、法律行使職權，但韓及藍白立委毫無憲法常識，總預算案經立院表決後須馬上送出，總統府將詢問行政院是否有窒礙難行之處，政院則召開臨時院會提出覆議；若覆議完畢、未能成功，將採取暫時處分和釋憲，只有這一條路可以走。

總預算三讀的立院公報昨天也正式出爐，相較一一三年度總預算三讀決議文字，少了「歲出總額暫改列」為多少金額的文字。公報指出，今年度總預算案歲入部分，共計增列一一四億三八一五萬七千元，歲入總額暫改列為三兆一六四八億四三四萬七千元。歲出部分，因委員會、院會及通案刪減的數字有重疊，無法確切列出暫改列數額。

立院算不出刪減金額 柯︰荒謬

對於總預算無法算出確切刪減、凍結金額，柯建銘直言，關鍵出在「主決議」。他舉潛艦為例，一個預算從委員會到院會被刪除三次，荒謬到極點，他不知道財政委員會要如何整理數據出來。

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