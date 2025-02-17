聲援罷洪孟楷 八炯批藍毀憲亂政

網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（中）昨赴淡水聲援罷免洪孟楷。（記者羅國嘉攝）

2025/02/17 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」昨在淡水殼牌倉庫舉辦民主園遊會，號召民眾支持罷免新北市立委洪孟楷，反共網紅「八炯」到場聲援，並痛批國民黨近期的預算刪減與發錢政策是「毀憲亂政」，呼籲選民認清現狀、勇敢發聲。「閩南狼」陳柏源也指控國民黨以抹黃手段打壓異議者，「要嘛就像我一樣自爆，否則未來更多內幕會被揭露」。

民主園遊會昨以全民講台形式邀請八炯、陳柏源與民眾交流，不少民眾高舉「丟掉那隻要飯的碗」、「全台殺蟑螂、中共代理人」等標語。

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談及近期預算刪減與發放現金政策，八炯直言「你要刪預算、凍結預算，必須有合理理由，否則台灣人民不會買單」，國民黨一邊刪預算、一邊又宣稱要發放一萬元現金抗通膨，根本是自相矛盾。

他也透露，團隊近期正在追查二起涉及中國利益的案件，其中包括一位知名網紅赴中國賺錢的證據，已收集約七十％的資料，待蒐證完成將製作紀錄片公開。

此外，新北市發起罷免永和區立委林德福的領銜人朱約信（朱頭皮）與罷免金門縣立委陳玉珍的領銜人翁明志，昨相約在新北市中和四號公園合體，舉辦「民主前輩不缺席」活動，共同探討「反共罷免、護台灣」的行動策略。

罷免陳玉珍 雙和收件

朱約信說，中、永和地區有許多金門籍人士，因此和罷免陳玉珍的公民團體「珍礙金門」合作，希望讓不適任立委下台，避免傷害台灣民主。

翁明志表示，在金門要設置罷免連署站相當困難，過去僅能依靠網路動員，讓支持者填寫資料後郵寄至指定信箱，但成效有限。然而，中、永和地區擁有超過十萬名金門人，團隊決定與雙和罷團合作，借用攤位收集提議書。

翁明志提及，罷免陳玉珍的第一階段連署提議書須達到一千三百份門檻，目前已接近一千份，對於廿二日前達標送件抱持樂觀態度。

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