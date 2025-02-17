美國務院刪除「不支持台獨」》外交部：反映台美緊密友好

外交部表示，文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係，外交部長林佳龍感謝川普政府持續展現對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、台灣國際空間的重視。 （資料照）

2025/02/17 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國務院十三日更新官網的美台關係現況頁面，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。外交部昨表示，文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係，感謝川普政府持續展現對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、台灣國際空間的重視。

外交部指出，美方強調持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾，並彰顯台美貿易與投資關係不僅促進美國利益，也為美國創造經濟與就業機會，美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當的情況下成為正式會員。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝新任川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係，以及台灣國際空間的重視。外交部也強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

王定宇：可看到台美關係的穩固及發展

民進黨立委王定宇表示，觀察「川普二．○」，川普會以公平的方式設法落實承諾的政見，因此從本次關係文書的更新，可以看到台灣的機會與台美關係的穩固及發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法