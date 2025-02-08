支持美台復交 24美眾議員 促廢一中政策

24名美國聯邦眾議員6日提出共同決議案，呼籲美國總統川普廢除一中政策，恢復與台灣的外交關係。圖為率領提案的賓州眾議員裴利。（美聯社檔案照）

2025/02/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕廿四名美國共和黨籍聯邦眾議員六日提出共同決議案，呼籲美國總統川普廢除「過時、適得其反且不誠實」的「一個中國政策」（One China Policy），恢復與台灣的外交關係，支持台灣加入國際組織，並與台灣談判雙邊自由貿易協定。

批一中政策 過時、不誠實

多年來持續提出類似決議案的威斯康辛州眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與賓州眾議員裴利（Scott Perry），率領另外廿二名同黨議員提出此案，呼籲川普放棄華府長年秉持的一中政策，正式承認台灣的主權獨立地位。帝芬尼說，「台灣從不曾被中華人民共和國控制，一天也沒有，是一個自由、民主與獨立的國家（nation），美國政策早就該反映此一無法否認的客觀事實」。

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帝芬尼在新聞稿中指出，儘管美國在美台斷交後以「台灣關係法」與「六項保證」做為補救，表明從未接受共產中國擁有台灣主權的美國，「不曾改變其立場」，但美國仍未與台灣建立正式關係，台灣民選政府甚至被美國當成比古巴還糟糕的北韓與伊朗殘暴政權來對待。

籲川普承認台灣是獨立國家

決議案呼籲美國承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在其領土範圍內的客觀現實，承認台灣民選政府的合法性，正常化雙邊外交關係並允許互派大使，撤銷限制美台官員正常溝通及互動的機構指導方針。此外，美國還應該啟動與台灣簽訂自由貿易協定的正式談判，以及採取行動支持台灣在聯合國及其他國際組織的完整會員資格。

共同決議案（Concurrent Resolution）旨在表達國會對特定議題的立場或意見，無需提交總統簽署，但不具法律效力。

24名美國聯邦眾議員6日提出共同決議案，呼籲美國總統川普廢除一中政策，恢復與台灣的外交關係。圖為率領提案的威斯康辛州眾議員帝芬尼。（美聯社檔案照）

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