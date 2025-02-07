罷免傅崐萁被「查水表」？中選會：戶政人員訪查 違反法律規定

被民眾拍到「到府查水表」的公務員是戶政所股長兼秘書，昨天照常在戶政所辦公。（記者花孟璟攝）

2025/02/07 05:30

花蓮縣府：不可能指示戶政所做違法的事

〔記者花孟璟、李文馨／綜合報導〕發動罷免立委傅崐萁的團體三日送二千六百多份第一階段罷免提議書至中選會，但連署罷免民眾卻爆料指戶政所人員到府「查水表」。對此縣府強調「不可能指示戶政人員做這種行為」；縣選委會則表示，做法有斟酌餘地，但訪查人員絕無拿連署提議書副本，而是拿查詢單。

縣選委會：訪查人員拿查詢單 非連署副本

不過，根據中選會五日發給花蓮縣選委會等機關的函文，提議人是否親自簽名由選委會查對，若發現疑似代簽得寄送查詢單查詢，戶所人員實地訪查提議人是否親簽已違反相關法律規定。中選會副主委陳朝建昨強調，中選會已責成花蓮縣選委會及協辦選務的花蓮縣政府進行說明。

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記者昨上午到花蓮市戶政事務所了解時，被民眾爆料「到宅查水表」的戶政所秘書也在所內辦公，但她說「不便回應」；花蓮市戶政事務所鍾姓主任則是準備受訪時突然接到一通神秘電話，隨後表示「有緊急要事必須處理」不方便回應，但有依照選罷法相關法規辦理，記者詢問「是按照哪一條法規」，主任卻推說「網路都查得到」後快閃離去。

縣府民政處強調，不可能指示戶政所去做違法的事情，縣選委會本月三日收到中選會轉發的提議書，針對戶籍資料正確性，依規定請各戶政事務所查對，對於引發民眾疑慮，會進行相關檢討改進。

花蓮縣選委會也回應，已收到中選會來函，要求花蓮縣府、選委會須在今天中午前答覆。中選會提供的提議人名冊，正本在選委會，副本是給戶政事務所查核，針對身分資料、年齡、居住期間來查對內容，如字跡不清或內容疏漏，就會查證。

縣選委會表示，民眾的照片顯示，戶政所人員查核時手上一疊資料，經向當事人陳姓秘書了解，手上資料夾非提議人名冊，而是「查詢單」，請提議人勾選確認是否本人簽名；縣選委會也表示，可能因教育訓練時對相關法令有所誤會，也會再請當事人到選委會說明。

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