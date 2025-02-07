企圖低報？ 李彥秀申報美百萬房產未標美元

前立委高嘉瑜昨日舉行記者會，針對國民黨立委李彥秀房產及信託基金未申報再提出質疑。（記者方賓照攝）

2025/02/07 05:30

易被誤認為台幣計算 低估資產價值

〔記者林哲遠、甘孟霖、李文馨／台北報導〕國民黨立委李彥秀遭爆在美坐擁房產卻申報不實，除了一筆位於美國加州爾灣房產未申報，李過往申報的兩筆美國房地產也有問題。她原申報一筆位於candleglow Irvine近七千平方公尺建物，去年突更正為三八八餘平方公尺，但又增加一筆同址的土地；另一間位於Wilshire Ave的一百平方公尺建物，僅標示價值百萬，由於該筆與其他的台幣資產同列申報，未標示美金計價，遭質疑故意低估資產價值。

高嘉瑜質疑李有綠卡及金流疑慮

民進黨前立委高嘉瑜緊追李彥秀海外房產，質疑李有綠卡及金流疑慮，昨揭露一九九四至二○○二年間，一名五十三歲的「Yen-Hsiu Lee」有買賣加州爾灣房地產紀錄，質問是否為李彥秀本人？但翻閱李一九九九至二○○二年公職人員財產申報，都沒有相關紀錄。

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一筆加州爾灣房產未申報 一筆面積突大幅變更

此外，針對李彥秀另一筆位於加州爾灣「candleglow Irvine」的房產，據監察院第一六四期廉政專刊，李在卸任第九屆立委前的二○二○年一月三十一日申報時，僅在建物申報一筆位於「candleglow Irvine」的六九○○平方公尺的房產，於二○一六年六月二日購入，其金額為六一一六萬四千元。

據第二二五期廉政專刊顯示，當時為台北市議員的李彥秀在二○二三年一月三十日申報同筆位於「candleglow Irvine,CA 九二六○二」的建物；不過，再翻閱第二三五期廉政專刊，李又於去年一月八日（就任本屆立委前）申請更正財產申報，新增一筆位於「candleglow Irvine」九三○．七九六平方公尺的土地，但未揭露價格，同筆建物則從原本申報的六九○○平方公尺縮水改為三八八．五二一平方公尺。

至於位於加州「Wilshire Ave」的一百平方公尺房產，據二二五期廉政專刊顯示，李彥秀在二○二三年一月三十日申報，該筆建物於二○二一年七月九日買入，價格為一六一萬五千元，但未標示「幣值」，加上該筆與其他國內台幣計價的資產同列，易被誤認同樣為台幣計價，這明顯與當地行情不符，而遭質疑故意隱瞞低估資產價值。

李是否有綠卡 劉世芳：得詢問AIT

針對李是否持有綠卡，內政部長劉世芳昨表示，內政部無法查證，李若願意授權內政部詢問美國在台協會（AIT），可以把文轉過去，由他們負責查證。

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