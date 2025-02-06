內政部約談30多人 疑領中國身分證 劉世芳：北中南有3到5間代辦公司

內政部長劉世芳昨表示，內政部目前已約談卅多人調查是否持有中國身分證，過年前有三位被取消戶籍。（YAHOO TV提供）

2025/02/06 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕網紅「八炯」日前爆料稱全台逾廿萬國人申辦中國身分證，且台灣設有申辦據點。內政部長劉世芳昨表示，內政部目前已約談卅多人調查是否持有中國身分證，過年前有三位被取消戶籍；另也發現，北中南有三到五間類似公關公司代辦身分證，目前正在調查是否違反「兩岸人民關係條例」。

八炯日前發布的中國統戰紀錄片中，有統戰仲介稱台灣已有廿萬人領有中國身分證。劉世芳在網路節目指出，部分娛樂界人士或民代聲稱持有中華人民共和國身分證，但經查證後發現有誇大情況，有些人是將台胞證故意隱藏。她強調，內政部一定會徹查此事，這與法理台獨、法理統一無關，台灣是法治社會，將依照「戶籍法」、「國籍法」規定處理；身為內政部長，她的職責就是維護中華民國的最大利益。

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針對新北、台中傳出有辦理中國身分證據點的狀況，劉世芳表示，全台北中南都有類似公關公司或諮詢顧問公司幫忙代辦身分證，也發現這些公司打著以福建為主的廈門或台灣分公司，內政部正在查察有無違反「兩岸人民關係條例」，數量約有三到五間。

劉世芳也說，若民眾被發現持有雙重戶籍，內政部會詢問民眾要保存哪個戶籍，如果限期內未回覆，將依法處理，原則就是兩者不可兼得。另外，對於國民黨桃園市議員詹江村指自己有中國身分證一事，劉世芳表示，詹在社群網站說明，但這不符合「行政程序法」，已再度發文要求面談說明，「時間快到了」。

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