參香祈福提總預算 卓揆嘆：政府輪胎被立院消風

行政院長卓榮泰（左）昨到桃園蘆竹南崁五福宮參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾拜年。（記者李容萍攝）

2025/01/31 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天是農曆大年初二，行政院長卓榮泰上午到桃園市大溪區埔頂仁和宮、蘆竹區南崁五福宮參香祈福，並發送賀歲福袋，向民眾拜年。談及立院大砍今年度中央政府總預算，卓榮泰致詞時形容說，政府的四個輪子像是被立法院消風般，而面臨困難，但他有信心在過年後全力處理，行政團隊會全力促進朝野和諧，充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子，繼續開得平穩。

有信心年後全力處理 充飽氣繼續前進

卓榮泰在仁和宮參香時指出，他祈願「來『仁和』得『人和』」，希望國家進步、社會安定平穩，賴清德總統上任八個多月來，帶領國家的方向非常明確，就是保護國家安全、促進社會進步，並在各縣市推動一百四十項以上的基礎建設，促進地方交通及公共建設健全發展，政府已提出六大區域治理計畫，桃園市已劃定為「桃竹苗大矽谷」，將成為帶動台灣科技發展的重要基地。

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卓揆表示，政府各項建設都需要經費才能執行，但行政院與立法院在今年度中央政府總預算的溝通上，遭遇若干困難，就如同車子的四個輪胎被消風一樣，難以繼續前進，國際情勢變化多端，如果朝野之間無法團結合作，台灣就無法站穩腳步，不但降低其他國家與我國合作的意願，更可能被其他競爭國家超越，行政團隊在過年後，會全力促進朝野和諧，充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子，繼續開得平穩，呼籲民眾繼續支持賴總統帶領的中央政府。

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