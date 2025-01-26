壯促法爭議 王婉諭：圖利特定組織荒唐法案

民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日爭議不斷。時代力量黨主席王婉諭解析，該法案圖利特定組織、浪費國家資源，呼籲三黨立委下會期應立即廢掉荒唐的「壯促法」。（資料照）

2025/01/26 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」近日爭議不斷。時代力量黨主席王婉諭解析，該法案圖利特定組織、浪費國家資源，呼籲藍、綠、白三黨立委，下會期應立即廢掉荒唐的「壯促法」。

籲朝野三黨立委 下會期立即廢止

「壯促法」於本月七日經立法院會三讀通過，明定「壯世代」指五十五歲以上有工作能力及意願之國民，政府應寬列壯世代事務預算。

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王婉諭指出，所幸原草案主張成立的中央政府「壯世代辦公室」被取消，「壯基金」也被拿掉，但「壯預算」條文仍留下來。政府未來須編列預算補助、表彰推動壯世代政策的相關學術機構、產業界、民間團體與個人，重要部會無一倖免，「除了貼牌換殼，壯促法的規定，跟原本機關的工作內容，到底有什麼不同？」

王質疑，「壯促法」還規定政府須在兩年內發布「國家壯世代人口政策白皮書」，這到底把原本無數專家參與的「高齡化社會白皮書」當成什麼？

「請國會停止這無以名『壯』的荒唐法案！」王婉諭直指，「壯促法」就是一個無視政策設計、無視人間律法，拿行銷口號來綁規格、綁預算、綁團體的荒唐法案；再搭配吳春城旗下一字排開企業、協會、商標，根本把利益迴避視為無物，若大家不站出來批判，未來吳的壯世代教科文協會和旗下企業，可透過壯促法獲得多少利益？

全民檢驗 誰和吳春城一起「壯錢包」

王婉諭認為，台灣面臨高齡化危機是事實，但該做的絕非配合單一立委的野望，隨便定義新名詞，只為了長出一條全新的產業鏈。

王強調，這麼荒唐的法案應該立即廢止，不要讓這部居心有問題、世代不正義、浪費國家資源、圖利特定組織的惡法繼續存在。屆時大家一起看看，到底是誰和吳春城站在一起「壯錢包」，誰在當踐踏利益迴避的共犯，護航這部法案。

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