在野黨凍七成業務費 國科會：科學園區運作 4月起受影響

國科會業務費被在野黨通案凍結7成，國科會主委吳誠文表示，可能到4月科學園區運作就會受到影響。 （行政院提供）

2025/01/17 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國科會業務費被在野黨通案凍結七成，國科會主委吳誠文昨在行政院記者會表示，科學園區五十年來、在歷任政府，從來沒有發生這種事情，可能到四月園區運作就會受到影響。經濟部長郭智輝也說，照顧中小企業的計畫與預算被刪減，對全國一六七萬家中小企業來說，是年前最壞的消息。

吳誠文指出，國科會設備投資預算被通案刪六％，雖然看起來不高，但已超過歷年刪減數額，在科技研發上影響非常大。科技研發注重投資與建制，包含量子運算、AI算力投入等，過去立法院也一直督促國科會加快算力建置，如今卻打算無故刪減預算，國科會覺得非常錯愕與矛盾。

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吳誠文也說，國科會業務費被通案凍結七成之多，現在園區廠商非常憂心，可能四月園區運作就會受到影響，園區運作已與全國產業運作息息相關，也擴及傳統產業，重要性超乎國人想像。

郭智輝則表示，產業界非常擔憂不理性的預算刪減和凍結，將影響台灣經濟發展。在野黨要求凍結七成業務費，讓促進投資、發展科技產業的科專計畫、引進專業人才等，都會有重大衝擊。

針對台電今年預算及去年追加預算案共二千億元，在野黨揚言全數刪除，郭智輝說，補助台電其實用於支持民生電價穩定，因為二○二二年至二○二四年，台電吸收的民生電價成本已經達到二千八百億元，這些撥補等於在補貼全民；若沒有撥補的經費，台電財務一定會受到很大打擊，但電價是否調整，須由電價審議委員會決定。

另推動深度節能、補助人民節能家電的預算被刪掉一百億元，郭智輝表示，會讓願意配合做ESCO、深度節能的產業、用戶，與響應購買節能家電的民眾受影響。

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