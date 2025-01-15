藍白大砍司法預算 綠怒轟政治報復

立法院昨舉行院會，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）與立委在場中交換意見。（記者廖振輝攝）

2025/01/15 05:30

「司院、法部、監院都與查柯文哲案、大法官人事有關」

〔記者謝君臨、方瑋立、楊國文／台北報導〕立法院今將就「一一四年度中央政府總預算案」開始密集協商，有關法務部、監察院、司法院等相關單位，都被民眾黨團大砍或凍結。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨團以「偵查不公開」為由大幅刪凍預算，創下史上新高，為的就是替民眾黨前主席柯文哲所涉案件挾怨報復，根本是「假監督之名、行報復之實！」

請繼續往下閱讀...

「打詐宣傳費一毛不剩 已非理性審查」

通案部分，民眾黨提案全數刪除法務部、監察院等單位的「媒體政策及業務宣傳費」。民進黨立委郭國文痛批，民眾黨為了效忠柯文哲，還特別針對法務部，竟連打詐的宣傳經費也要刪到一毛不剩。民眾黨立委黃國昌已非理性審查預算，不在乎政府能否順利運作，滿腦子只想著如何為他競選黨主席加分。

在法務部主管單位預算部分，黃國昌則以「追究違反偵查不公開者之責任」為由，減列法務部辦理法律事務費八百萬元；以偵辦「im.B詐騙案」洩密為由，減列北檢一千萬元；以高檢署對各級地檢署違反偵查不公開「未有任何改善作為」為由，減列五千萬元預算；也以同樣理由減列最高檢二百萬元並凍結近二百萬元。

另，黃國昌提案指出，「百億賭王」林秉文棄保潛逃，法務部毫無作為，對於林於社群媒體嗆聲「回去時間自己決定」，法務部長鄭銘謙竟僅稱「歡迎投案」，風骨蕩然無存，因此減列法務部辦理檢察行政業務費一千五百萬元。法務部昨表示，將向立委說明，若預算被刪，檢察行政業務都會受影響。

此外，監察院預算也遭在野黨大砍，包括黃國昌提案減列監院一般行政預算項下業務費等九千餘萬元；國民黨立委羅智強加碼提案刪除監院全數政務人員待遇七千六百餘萬元；立委陳玉珍提案全數刪除國家人權業務一億一千餘萬元預算等。

監院官員受訪指出，包括議事、人事、資訊維護及整個人權會的業務都可能受影響，會在協商時據理力爭。

對此，吳思瑤表示，在還沒開始審預算之前，就看到藍白對外放話，會大砍司法院、法務部、監察院等單位預算，這些單位都和查柯文哲案、大法官人事有關，預算被大砍或是史上超高凍結率，就是政治報復。

綠批政治力干預司法 刪凍預算史上新高

吳思瑤認為，黃國昌以「偵查不公開」為由所提的諸多提案，都是挾怨報復，甚至是妨害司法公正，以政治力干預司法，用砍預算的方式對司法政策、業務推動進行報復、施壓；所以從事前放話，到實質刪凍預算，都是史上新高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法