罷免藍委多點開花 多縣市一、二階段同步

公民團體罷免國民黨區域立委連署自去年已經展開，並在各縣市多點開花。圖為台中市罷免連署攤位。（資料照）

2025/01/15 05:30

多個選區去年就已展開連署 盼新法生效前送出提議

〔記者林承鴻、董冠怡、盧賢秀、洪美秀、蘇金鳳、蘇孟娟、鄭旭凱、李文德、王錦義／綜合報導〕藍白立委上任以來違憲擴權，強修憲訴法等違憲爭議引發民眾怒火，罷免國民黨區域立委連署自去年已經展開，並在各縣市多點開花，由於罷免第一階段連署提議人數門檻僅需原選舉區選舉人總數一％，各地罷免團體多是一、二階段同時進行。

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新北市的國民黨立委共六人，除了大新店選區、藍營票倉的羅明才，其他五位藍委葉元之、廖先翔、張智倫、洪孟楷、林德福，在各自的選區都有被罷免的聲音，其中又以板橋東區的葉元之最明顯。

第二階段門檻高 罷團規劃跨選區合作

推動罷免葉元之的「板橋大刪元」團隊發言人莫莉（化名）說，第一階段的最低門檻是二三三二份、安全目標是八四八四份，目前進度已達安全目標的五成八、近五千份，希望在選罷法修正案生效前，努力拚到第一階目標。

「倫刪立舒—罷免張智倫」及「無獻清林—罷免林德福」團隊發言人「卡必罷啦（化名）」表示，連署罷免張智倫、林德福最低門檻，各別需要二八七七、二三八三份，最快本週可以達標，但是團隊放眼於第二階段，因此希望民眾能夠持續連署，也規劃和其他新北市的罷團合作。

新竹市發起罷免區域立委鄭正鈐的公民團體「罷鈐反中新竹公民運動」，近期在臉書粉專提到，目前已收到一五七三份罷免連署，仍會持續透過各行各業繼續推動連署。

台中市目前有中二至中六選區共五個罷免團體在進行連署，串連成「台中同花順」，對象是顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，其中「廢翔」、「斷健」及「敲羅」早在去年五、六月就已展開。

志工表示，目前雖已經達到第一階段的法定連署標準，但是三個罷免團體都擔心連署內容會有不符規定的地方，因此要達到一萬份以上才是第一階段的安全門檻 ，另因二階的門檻很高，也同步進行中；至於中二及中三選區是二週前才起跑，目前法定份數尚未達到。

雲林縣罷免團體「拔釘工人—雲林開工」，鎖定立委丁學忠為罷免對象，第一階段提議連署書門檻為二千七百多份，所以目標訂在三千份，近日已在北港鎮及虎尾鎮積極展開連署。不願具名連署志工表示，連日來連署站遭到盯梢，讓許多民眾產生恐懼，距離連署目標仍非常遙遠。

花蓮罷免傅崐萁的公民團體《微光花蓮》指出，罷傅的提議書需要二千份，不過考量民眾填寫的提議書可能因錯字、潦草等遭縣選委會刁難，因此第一階段提議書收取的目標訂在五千份，由於目前連署熱絡程度超乎預期，對於成功送出提議連署書相當樂觀。

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