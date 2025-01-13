海上灰色侵擾不斷》 海巡署：將擴大空中偵蒐能量

順興39、寶順輪航跡示意圖

2025/01/13 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對我基隆港外海國際海纜疑似遭中國「權宜輪」喀麥隆、坦尚尼亞雙船籍的「順興卅九」貨船拖斷，近日又傳出蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪同樣航跡詭異，甚至一度緊貼我十二浬領海線亂繞。海巡署指出，密切掌握其行蹤，截至昨晚六時，蒙古籍貨輪已離開彭佳嶼西北方廿四浬。

海巡署透露，依照目前法令「中華民國領海及鄰接區法」及「海岸巡防法」，在我國十二浬領海範圍外的外國民用船舶，除非有明顯違法事證，否則無法登檢。

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另根據兩岸人民關係條例，中國船舶非經主管機關許可，不得進入台灣地區限制或禁止水域；其中禁止水域比照十二浬領海，限制水域則為廿四浬海域。換言之，中國籍船舶比起其他國家船舶，受到多一倍的廿四浬海域限制，中國因此利用外國籍「權宜輪」在我海域滋擾。

海委會針對權宜輪管制問題，本月六日已邀集相關單位召開跨部會協調會議，未來中華電信將針對高風險的海域加強監控及AIS警示，並強化與海巡署的聯繫通報；法務部將進行後續案件調查事宜；交通部則將強化對次級船管理，並協助後續可疑船舶進港檢查事宜。

立委王定宇認為，海巡署可利用無人機或有人的定翼機，用飛機去攔阻這些船舶，追緝速度才來得及；海巡署指出，將持續加強空中能量建置，並將遵照上級有關「以建置無人機為優先發展方向，後續再綜合實需等因素，逐步爭取有人機等海空偵巡能量」之政策指導，以提升執行海巡任務效能。

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