不滿國會亂象 台中週日大民主時代論壇

2025/01/11 05:30

曹興誠、翁達瑞、八炯、閩南狼開講

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕藍白立委在立法院接連修法亂象催出民怨，台灣中社有感於國會亂象已危及民主機制，十二日將推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」。

此外，設籍台中北屯區的歌手「閩南狼」陳柏源日前出席在樂成宮舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」時，現場簽下同意罷免台中市第六選區國民黨立委黃健豪的提議書；並表示他上屆腦筋不清楚投給黃健豪，現在絕不會投給傾共產黨的政黨；黃健豪則說，尊重不同立場的聲音。

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台灣中社社長賴靜嫻指出，藍白立委強修選罷法，訂出超高門檻的罷免條件，讓不少民眾產生「民主權」危機意識，「買東西不滿意至少可以七天內退貨」，但遇到政治、負評民代，民眾卻沒有「退貨權」，未來選舉竟只能「起手無回」。

開放200席 報名秒殺

賴靜嫻說，民主是台灣人民的基本權益，藍白立委不顧民意的惡意操作，已引起人民的憤怒，台灣中社盼在國會亂象下推出論壇，讓關心民主的民眾重新審視民主的選擇，論壇預計開放二百席報名秒殺，顯見民怨爆棚。

「大民主時代」行動論壇訂十二日下午二點在集思台中文心會議中心（台中市西屯區文心路二段一○七號四樓）登場，與談來賓包括曹興誠、 翁達瑞（陳時奮）、醫師杜承哲及「閩南狼」陳柏源、「八炯」温子渝及山海公民拆樑行動發言人李晏蓉等參與；除現場入場外，活動也會同步直播，網址後續公告於台灣中社臉書專頁。

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