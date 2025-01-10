學界怒了 罷免「傅崐萁們」48小時逾千人連署

中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，「台灣公民罷免傅崐萁們」連署上架不到四十八小時，已破千人響應，顯示國會亂象讓教育界人士決定不能沉默以對。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院修法亂象讓不少人反感又憂心，學界開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，發起的中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，連署上架不到四十八小時，已破千人響應，顯示學界對立法院近來修法過程中，以國民黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，破壞民主憲政體制、阻礙民生發展的痛心，呼籲各界勇於發聲，監督國會、捍衛台灣民主。

中台灣教授協會發起 廣獲學界回響

「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署前天上架，不到四十八小時連署人數就破千人，且連署人數快速上升中，包括前環境部長、中興大學教授薛富盛、前中國醫藥大學校長李文華、前明道大學校長陳世雄、長榮大學名譽教授、前校長陳錦生、成功大學電機系教授李忠憲、中原大學生科系教授招名威等大專院校老師均參與連署，遠在美國、韓國等國外大學任教的教育人也跨海連署，不少中小學老師也出聲，另包括出版業、補教業等教育文化事業及各大社團、NGO團體等人共襄盛舉，連音樂人朱約信都來了。

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盼藉連署行動 號召各行各業齊發聲

楊聰榮指出，立法院的藍白立委不遵守民主機制，修法亂象嚴重破壞得來不易的民主機制，更恐讓國家陷入混亂危機，中台灣教授協會開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，能在這麼短時間廣獲學界回響，且人數持續增加中，顯示國會亂象讓教育界人士決定不能沉默以對，盼藉連署行動號召各行各業齊發聲，大家持續監督國會及捍衛民主機制得以延續下去。

中台灣教授協會另指出，「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署上架後，昨天也電話滿線，不少教育界人士打電話來肯定鼓勵。更有人因時下詐騙活動太多，怕是騙取個資的詐術，先來電確認是協會連署後，直說不但自己參加連署，還要「一傳十、十傳百」，讓更多人知道並參與發聲。

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