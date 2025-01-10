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    中共想在金門 達成「有實無名一國兩制」

    陸委會副主委沈有忠解析中共對台統戰，他直指，中共現在的統戰策略，「離島統戰」欲達成有實無名的一國兩制。「宗教統戰」部分，從「一個中國」走向「一個媽祖」甚至是「一個關公」政策。 （翻攝直播）

    陸委會副主委沈有忠解析中共對台統戰，他直指，中共現在的統戰策略，「離島統戰」欲達成有實無名的一國兩制。「宗教統戰」部分，從「一個中國」走向「一個媽祖」甚至是「一個關公」政策。 （翻攝直播）

    2025/01/10 05:30

    陸委會副主委沈有忠 解析統戰策略

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰深入影響台灣社會，陸委會副主委沈有忠在「週三青年日」最新座談中，解析中共統戰策略及隱形戰線。他示警，中共除了「地方包圍中央」、「立法權包圍行政權」，在「離島統戰」部分，欲在金門達成「有實無名」的一國兩制，打造新的一國兩制樣板，以利對台宣傳。

    打造新樣板對台宣傳

    沈表示，當前兩岸交流越來越單向，交流被中共當成政治手段及統戰工具。陸委會彙整近年幾種統戰樣態，「離島統戰」方面，例如金廈共同生活圈、金廈卡，中共提供相當多優惠給金門鄉親，讓金門人到廈門享有好處。會挑中金門，乃因金門是操作「一個中國」相當好用的地方，當一國兩制在香港破產後，中共急著要找新的樣板，來讓台灣人相信一國兩制是好東西。

    據分析，金門是中華民國的一個縣，若可以利用金門達成繁榮，更有利於對台統戰宣傳「金門可以、為何台灣不行」。當金門人能去廈門置產買房，享有許多國民待遇，又可以在金門進行選舉，這是要達成有實無名的一國兩制。

    放糖給台青 不安好心

    沈有忠提及，第二是「青年統戰」，中國釋放非常多優惠，希望吸引台灣年輕人去做鄉村振興，但中國青年失業率非常高，兩個人就有一個找不到工作，在此情況下，放糖給台灣年輕人顯然不安好心。

    「宗教統戰」方面，沈有忠說，中國共產黨是無神論，不希望民眾透過宗教而被動員，卻利用「宗教交流」統戰。中共現在玩法是全台灣的媽祖分靈自湄洲祖廟，所有媽祖至少要回祖廟一次，中共再發給證書，回台才能說這尊是有認證的媽祖，未來關公可能也要回去認祖歸宗。從「一個中國」延伸至「一個媽祖」、「一個關公」原則，宗教統戰未來可能這樣操作。

    沈有忠指出，陸委會希望兩岸健康有序的互惠交流，政府認為來台交流須遵守「三不一低調」，不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調，會有此要求是為了防止中國藉交流名義進行統戰滲透。

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