貨輪香港籍船東 否認與割纜有關

疑似造成中華電信海底電纜受損的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/09 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣海底電纜三日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。路透報導，貨輪船東、香港籍負責人八日聲稱，沒有證據顯示該艘貨輪與海底電纜事件有關。

疑似肇事貨輪登記為喀麥隆籍，船東則為在香港註冊的傑揚貿易公司（Jie Yang Trading，譯音）。根據船隻追蹤數據，該貨輪從去年十二月初開始，就在台灣北部外海逗留，一直到今年一月三日傳輸訊號被關閉為止。

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船東證實 喀麥隆籍貨輪當時在事發海域

該公司負責人郭文傑（Guo Wenjie，譯音）八日首度就此事發表意見，否認該艘貨輪和台灣海底電纜受損有關，但證實當時貨輪正在該海域。郭文傑強調，台灣當局在和貨輪船長進行無線電通話後，並未扣留船隻。

路透報導，郭文傑透過電話證實，該艘貨輪確為傑揚公司所有，但否認導致台灣海底電纜受損的指控，「完全無憑無據」，「我和船長通過話，對我們來說，這是正常的航程。」

根據香港公司註冊紀錄，傑揚貿易公司成立於二○二○年，郭文傑是唯一負責人。該公司在香港註冊的地址是一家秘書服務公司共享辦公室空間的一間個室。

他拒絕說明這艘貨輪為何會在該海域停留，以及貨輪航行的目的，僅表示台灣當局只要求交出貨輪全球衛星定位系統（GPS）移動資料，「這艘貨輪只是下錨，所以才會在附近海域停泊。」「我們恪遵規則和正規程序。若非如此，台灣會把我們扣留調查。」

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