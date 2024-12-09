柯不知簽公展文有罪？》 陳佩琪為夫喊冤 議員：錢柯在收 都不用扛責？

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被羈押禁見，柯妻陳佩琪昨發文透露，她深信柯不知道簽公展文會有罪。（資料照）

2024/12/09 05:30

〔記者林哲遠、蔡思培／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案被羈押禁見，柯妻陳佩琪昨發文透露，她深信柯不知道簽公展文會有罪。藍綠議員則痛批，簽公展文不必然會有罪，有問題的是沒有公益理由就給業者巨大利益，「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」

無公益理由就給業者巨大利益

陳佩琪昨在臉書發文指出，今年五月中開始出現一堆柯文哲當市長的招商成績被說成圖利的新聞，引她一陣擔憂，而柯也會把京華城的原委說給她聽。她表示，京華城是柯指派的專案經理人主持數次會議後，共同決定給的容積率，最後是主持會議的專案負責人代市長蓋上「甲章」決行，柯尊重專業經理人，這樣犯了什麼罪？

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陳佩琪質疑，若是一個簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪？她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是五年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？

對於陳佩琪為柯文哲喊冤，國民黨台北市議員游淑慧說，蓋一個公展文當然不必然會有罪，會有問題的是沒有公益理由就給業者巨大利益，或左手給利益、右手收好處，插手介入訴訟中的案子；甚至和民代多次開會並親自交辦加速案件進行，案件進行中與業者頻繁會面並接受業者捐款，「這些事如果也是合法的，那貪污也差不多能除罪化了」。

民進黨台北市議員林延鳳也指，柯文哲當年在京華城案有「三不顧」，不顧都市發展局曾上簽公文提醒會有圖利疑慮，不顧法院判決、也不顧以專業都審委員的反對意見，執意簽下公展公文。

「錢是你們柯文哲在收，憑什麼責任卻都不用扛？」林延鳳表示，陳佩琪想將責任推給公務員、甚至是前副市長彭振聲，卻無視涉弊的鼎越開發公司前董事長朱亞虎已坦承行賄。

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