本週續戰選罷法》藍：以戰制戰 綠：勿沒收民權

朝野立委於6日立法院院會爆發激烈肢體衝突。（資料照）

2024/12/09 05:30

韓明召集朝野協商

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團推動罷免連署需附身分證影本的「公職人員選舉罷免法」修法，六日院會引爆藍綠立委衝突，多人受傷。國民黨團首席副書記長王鴻薇昨強調，本會期一定會讓選罷法修法通過；民進黨團幹事長吳思瑤則說，立法院長韓國瑜十日將召集朝野協商，呼籲藍營不要站在民意和憲法的對立面，沒收人民權利、違反憲法義務。

國民黨團六日突變更議程，將選罷法修正草案改列討論事項第一案，引爆藍綠立委激烈衝突。民進黨團總召柯建銘昨表示，十三日院會選罷法修法還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，會繼續為台灣民主奮戰。

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對此，王鴻薇則反控民進黨一再使用暴力手段癱瘓議事，是民主之恥，並稱本會期一定通過選罷法修法。國民黨文傳會主委李彥秀也強調，民進黨用暴力企圖掩蓋執政無能，台灣人民都看在眼裡。國民黨中央絕對不會客氣，要「以戰制戰」，力戰到底。

國民黨立委賴士葆也呼籲柯建銘，按立院議事規則進行法案處理，不要想藉由暴力、側翼網軍的言論來阻擋，否則未來就會進入叢林法則，這不是人民所要的國會。

「我們講的層次和他們完全不同。」吳思瑤說，國民黨要用強硬手段通過破壞民主、戕害人民權利的法案，這絕對是踩到人民和民主的底線。請藍營不要執意站在民意和憲法對立面，沒收憲法所賦予人民的權利，也違反憲法義務。

吳思瑤指出，立院是由民意組成，卻做出閹割民意、沒收民權的議案，韓院長應當要彰顯他作為一個國會議長的態度，立院要端出什麼成績單給人民。她說，韓院長十日將召集朝野協商，希望在法案強行通過之前，協商還是讓彼此發揮智慧的最終場域。

民進黨團書記長蔡易餘強調，國民黨應該要正視這會期是預算會期，像選罷法這樣直接沒收人民罷免權的高度爭議法案，民進黨態度很堅定，認為不應該通過，「我們會做一切防範，阻擋這樣的法案通過。」

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