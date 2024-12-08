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    中國外交官威脅巴拉圭棄台 巴國媒體：北京像黑道霸凌他國

    面對中國試圖破壞台灣與巴拉圭關係，外交部則積極推動「榮邦計畫」與賴總統主張的「經濟日不落國」願景，外交部長林佳龍昨受邀赴台北港，與巴拉圭駐台大使費卡洛、成運汽車董事長吳定發等人，一同目送三十輛台灣國產電動巴士上船運往巴拉圭。（圖取自林佳龍臉書）

    面對中國試圖破壞台灣與巴拉圭關係，外交部則積極推動「榮邦計畫」與賴總統主張的「經濟日不落國」願景，外交部長林佳龍昨受邀赴台北港，與巴拉圭駐台大使費卡洛、成運汽車董事長吳定發等人，一同目送三十輛台灣國產電動巴士上船運往巴拉圭。（圖取自林佳龍臉書）

    2024/12/08 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉隨團到訪我國友邦巴拉圭，高調受訪要巴國「中國、台灣二選一」，隨即被巴國外交部依干涉內政吊銷簽證並列為不受歡迎人物，廿四小時內驅逐出境。巴國知名記者賈可布斯（Jorge Jacobs）昨於主流媒體「自由新聞報」專欄痛批，中國以「要銀彈或吃子彈」（money or lead）的黑道作風，恣意霸凌其他國家。

    「要銀彈或吃子彈」恐嚇多數國家

    賈可布斯表示，中國長年砸重金誘惑中南美政治人物，希望在美國「後院」取代其地位，也幾乎成功讓區域內多數國家立場轉向，但巴拉圭迄今未被說服，因此被中國視為削弱台灣國際地位的「大秘寶」。

    他指出，中國自冷戰後開始以「要銀彈或吃子彈」的黑道手段，恣意威脅大多數國家，不管是否接受這類並非免費的「銀彈」，都必須面對隨之而來的條件、代價和後果。中國最誘人的謊言之一，即只要屈服就可進入龐大的中國市場，不過從幾乎所有轉向中國的國家來看，這些承諾都只是「海市蜃樓」。

    賈可布斯也強調，巴拉圭迄今未屈服於中國流氓成為其當前優勢，也成為即將「入厝」且「更大尾」的美國川普政府眼中一大亮點，尤其準國務卿魯比歐正著手應對中國在拉美擴張。他呼籲巴國政府抓準此機會。

    我30輛國產電動巴士 運往巴拉圭

    面對中國試圖破壞台灣與巴拉圭關係，外交部則積極推動「榮邦計畫」與賴總統主張的「經濟日不落國」願景，外交部長林佳龍昨受邀赴台北港，與巴拉圭駐台大使費卡洛、成運汽車董事長吳定發，一同目送三十輛台灣國產電動巴士上船運往巴拉圭，實現巴國總統貝尼亞看重我國科技實力而力邀台廠參與的「電動巴士先導計畫」。

    林佳龍指出，外交部接續活化「台巴工業區」，將其升級為「智慧科技園區」，打造巴拉圭成為台商進軍南美洲「南方共同市場」的重要據點，創造台巴兩國互利共榮。

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