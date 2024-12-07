211營憲兵洩密中國 府：嚴正譴責叛國行為

憲兵二一一營時任中士黎育璽、中士賴重宇、下士林裕凱、資通電軍指揮部上兵陳文豪涉洩密給中國被收押。（記者陳彩玲攝）

2024/12/07 05:30

〔記者陳昀、吳哲宇／台北報導〕總統府憲兵及國防部資通電軍指揮部共四名士官兵，涉嫌翻拍任職單位內秘密文書，賣給中共情工人員，經台北地檢署起訴。總統府昨強調，府方高度關注本案、非常嚴正看待，並譴責任何傷害國人與國家的叛國行為，相關單位將全力配合後續司法偵辦。國防部也表示，中共滲透攻堅從未停頓，國軍與國安團隊密切合作，共同提升國家安全韌性。

國防部：持續反情報教育

國防部昨指出，一一二年七月間，政戰局接獲官兵主動檢舉，陳姓退役上兵等人遭利誘，吸收現、退役官兵發展組織，即通報國安局，統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊實施專案調查；並於一一三年八月報請台北地檢署指揮偵辦，共同合作偵破不法組織。

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國防部說，為積極防制敵諜活動，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立國人安全意識。

總統府發言人李問表示，中國長期透過各種手段對我國進行滲透、脅迫及打壓，並意圖分化，破壞台灣人民的民主自由。不分軍民必須團結一致，守護家園，若有士官兵為個人私利做出叛國行為，將令人極為不齒，應受最嚴厲的譴責與法律制裁。

李問指出，二一一營駐衛總統府府區安全，全體官兵堅守崗位，恪盡職責，現有個別兵員涉嫌違法，已依法究責，所屬督導單位將強化軍中公務機密保護之法制宣導訓練，提升國家安全防衛意識，期許能加強防杜不法，強化國防安全韌性。

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