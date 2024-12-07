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    首頁　>　政治

    賴清德與惠恕仁共登雲林艦 視察台帛海巡合作

    總統賴清德與帛琉總統惠恕仁昨登上「雲林艦」並共同掌舵，象徵帶領兩國友好關係邁向繁榮未來。（總統府提供）

    總統賴清德與帛琉總統惠恕仁昨登上「雲林艦」並共同掌舵，象徵帶領兩國友好關係邁向繁榮未來。（總統府提供）

    2024/12/07 05:30

    〔特派記者陳昀／隨行採訪報導〕我國國造海巡巡防艦「雲林艦」昨停泊帛琉馬拉卡港執行「台帛海上救援聯合操演」，賴清德總統與帛琉總統惠恕仁共同登艦，視察兩國海巡合作成果。賴總統說，海事安全及人道救援不分國界，將持續與帛琉及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全。

    賴：台帛共同維護區域安全

    賴清德與惠恕仁登艦視察，由「雲林艦」警備救難艇、無人機及遙控救生圈，結合我捐贈給帛琉的兩艘多功能艇進行「海上搜救演練」，兩人為「台帛友好紀念碑」揭牌及簽名，並共同掌舵，象徵帶領兩國友好關係邁向明亮與繁榮的未來。賴清德致詞說，台灣和帛琉都是海洋國家，海巡工作非常重要，五年前雙方簽署海巡合作協定，開始定期的海巡交流、共同維護海域的秩序。

    賴清德提及，台灣「國艦國造」的「雲林艦」也來到帛琉，這是我國現役最大型海巡艦，船艦上設有手術室、負壓隔離病房，也提供直升機起降，讓台灣可以在海上人道救援，貢獻更大的力量，很高興「雲林艦」自六月成軍以來，不僅強化台灣的海域安全，也協助友邦守護海洋；今年一月台灣也派遣「嘉義艦」到帛琉共同執行海上聯合演訓，感謝帛琉政府的支持，持續深化台灣和帛琉的合作關係。

    賴表示，台灣二○二一年贈與帛琉的兩艘巡防艇也在現場執行救援任務，他很期待兩國海巡人員的合作成果，海事安全及人道救援不分國界，感謝台灣辛苦的海巡同仁的努力，為台灣、也為我們的友邦，更為全世界，傳達堅守民主、自由、繁榮的決心，台灣將持續與帛琉及其他民主國家深化合作，共同維護區域的穩定與安全，也一起努力守護珍貴、美麗的海洋。

    賴總統昨也出席「帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式」，他說，過去廿五年來，無論颱風、疫情還是地緣政治的變化，台灣和帛琉一起渡過各種難關；展望未來，兩國將在各領域密切合作，攜手面對氣候變遷、數位轉型以及威權主義擴張等各種挑戰，讓邦誼能夠更加堅若磐石。

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