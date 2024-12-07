中國外交官挖牆腳被友邦巴拉圭驅逐 賴清德籲北京回歸國際交流正軌

我友邦巴拉圭外交部當地時間五日表示，巴拉圭已撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉簽證。總統賴清德昨在出訪友邦帛琉的隨團記者會上強調，巴拉圭政府和全國人民對民主的信仰堅定不移，與台灣邦誼永固。（特派記者陳昀攝）

2024/12/07 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕我友邦巴拉圭外交部當地時間五日表示，巴拉圭已撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉簽證。總統賴清德昨強調，巴拉圭政府和全國人民對民主的信仰堅定不移，與台灣邦誼永固，中國與其威脅利誘，不如回到國際交流的正軌，更容易贏得國際社會的肯定。

巴拉圭外交部五日公告，中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉隨中國代表團赴巴參加聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）會議後違反簽證規定，已撤銷其簽證，限期廿四小時內離境。據外媒報導，徐偉涉嫌利誘巴拉圭棄台投中。

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外交部：感謝巴國政府堅守台巴邦誼

賴清德總統昨在出訪友邦帛琉的隨團記者會上表示，中國對世界各國採取威脅利誘並不是新聞，中國對待帛琉、巴拉圭及其他國家的方式其實都一樣。巴拉圭政府聲明此類中國外交官已經侵犯巴國內政，而清楚顯示巴國政府和全國人民對民主的信仰堅定不移。

賴指出，他曾擔任總統蔡英文特使參加巴國總統貝尼亞就職典禮，當時貝尼亞以相當篇幅強調，巴拉圭堅守民主、堅定與台灣邦誼永固的立場不會改變。他表示，中國與其利用威脅利誘，不如回到國際交流的正軌，「握緊拳頭不如張開雙手，更容易贏得國際社會的肯定」。

外交部昨也對巴國政府再次展現堅守台巴邦誼的立場表示感謝，並指出，台灣與巴拉圭兩國政府將在六十七年友好邦誼的堅實基礎上，持續攜手共創兩國人民福祉，與民主陣線團結一致，共同守護民主、自由、人權等普世價值。

外交部呼籲，國際社會應認清中國濫用國際組織，遂行其不當意圖及破壞國際規則等惡行，並予以嚴厲譴責。

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