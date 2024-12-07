秘密文書傳給中共情工人員 總統府憲兵當共諜 4人起訴

負責總統府衛戍任務憲兵「二一一營」3名士官遭中共吸收提供祕密文件，台北地檢署昨起訴4人。（資料照）

2024/12/07 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕負責總統府衛戍任務、有「天下第一營」美譽的憲兵「二一一營」三名士官竟遭中共情工人員收買滲透！時任二一一營中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因缺錢花用，以手機翻拍任職單位內勤務安排等秘密文書後，轉傳給中共情工人員，四人共獲得報酬一八四萬元，台北地檢署昨依違反貪污治罪條例收賄罪及國家安全法將四人起訴，全案移審後，法院裁定在押四名被告均收押。

衛戍總統府 天下第一營遭滲透

本案是國防部接獲官兵檢舉，經憲兵及調查局清查後報請檢方偵辦，檢察官黃冠中在今年八月發動搜索，訊後將四人聲押禁見獲准；賴、黎、陳三人在搜索前已退伍，林裕凱是現役士官因收押停役。

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據了解，賴重宇因缺錢上網借款結識從事借貸且遭中共吸收的黃姓男子（通緝中），對方得知他在總統府當兵便提供優惠，等他越借越多開始慫恿他提供單位秘密換錢。

缺錢花用被吸收 引介同僚入夥

檢方調查，賴男為獲取更多報酬，還幫黃男在網路刊登借款廣告，進而結識同樣缺錢的陳男，遂要他拍文件換錢；去年間，陳男化名探詢其他同袍提供軍中資料賺錢，並將同袍聯繫方式轉傳賴男，所幸無其他軍人淪陷。

檢方調查，賴男後來調離原單位，竟引介同單位的黎男以相同手法犯案，黎退伍後再拉林男加入。檢方統計，賴男共得手四十六萬元、陳男四十五萬元、黎男六十六萬餘元、林男廿六萬餘元，四人偵查時均坦承犯行。

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