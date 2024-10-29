應曉薇延押 京華城案進入延長賽 檢廉抗壓抽絲剝繭追金流

檢方偵辦京華城弊案，日前向法院聲請延押禁見前台北市長、民眾黨主席柯文哲等在押被告，台北地院昨已先裁准延押北市議員應曉薇，本案正式進入「延長賽」。（資料照）

2024/10/29 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕檢方偵辦京華城弊案，日前向法院聲請延押禁見前台北市長、民眾黨主席柯文哲等在押被告，台北地院昨已先裁准延押北市議員應曉薇，本案正式進入「延長賽」，再下來的兩個月押期，檢廉必須力抗政治壓力，從諸多扣案證據、證人證述中「抽絲剝繭」，追查行收賄物證及金流；最重要的是突破在押被告心防取得證述，證明有收受賄賂情形。

約談前產發局長林崇傑

民進黨台北市議員林延鳳今年九月曾表示，前台北市長柯文哲對京華城案下便條，要當時產發局接受京華城八百平方公尺青創空間回饋，還說「越快越好」，以成就當時容積獎勵條件，確保容積入袋，事後產發局回函稱會接受。台北地檢署昨日也指揮廉政署，以證人身分約談前台北市政府產發局長林崇傑，晚間並將林移送北檢複訊。

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一名曾任檢察官的律師認為，檢廉偵辦京華城弊案，先過濾會議紀錄、訊問公務員後，鞏固圖利事證才發動搜索，但意外查扣到柯文哲的USB中疑記載「小沈1500沈慶京」字眼，因此懷疑是收賄事證，繼續深入追查發現，前鼎越開發董事長朱亞虎涉行賄柯文哲總統競選總部財務長李文宗，向法院聲押禁見兩人獲准，並懷疑李就是「白手套」、「防火牆」。

另一名偵辦多起貪污案件的前檢察官說，本案除了十分複雜外，也充滿各種政治壓力與干擾，不論哪種層級，要辦公務員收賄，除了金流、現金等物證，另一方面最重要的是，取得行賄者或白手套的認罪供述，目前看來，沈慶京似乎沒有認行賄應曉薇，李文宗亦未認罪，遑論柯文哲；也因此，檢方即使本週成功延押禁見柯文哲，接下來戰場除了續查金流等物證，也要力求突破人證，以說服法院成立收賄罪。

一名並非偵辦此案的檢察官則分析，許多被告都能「忍」過前兩個月的羈押禁見時間，但在接近延押前後或法院正式裁准延押禁見後，不論是多高階的罪犯，心防就會有所鬆動，檢方在這段時間可運用證人保護法、交保等工具突破被告心防，也不排除檢方另外「蓋牌」，有尚未曝光的收賄事證仍在查證中，另一方面仍得策動柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜返台說明，或許對案情會有所突破。

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