星期專論》要超越北京的預期，台北需要全球更多支持

◎何瑞恩（Ryan Hass）

2024/10/27 05:30

◎何瑞恩（Ryan Hass）

台灣的領導階層和意見領袖似乎有愈來愈多人認為，他們的言行對中國如何看待兩岸關係，發揮不了什麼影響力。按照這個邏輯，中國政府對台灣的作為，是受到全面控制台灣這個堅定不移的目標所驅使。許多人還認為，北京的對台政策受到中國內部政局的影響。

蔡八年任期 貫徹穩健兩岸政策

循此思路，台灣前總統蔡英文在任內付出真誠的努力，展現她對兩岸關係議題的溫和立場。在二○一六年的就職演說中，蔡英文向中國釋出若干具有建設性的訊號，包括認知到一九九二年台灣和中國談判代表溝通協商，達成共同諒解的歷史事實，並承諾將依照《中華民國憲法》處理兩岸關係。這暗示承認一個中國的存在，但對其疆域邊界有不同的解釋。然而，北京的回應卻是以一種老師訓斥學生的方式貶低蔡英文，聲稱她的演說像是「一份沒有完成的答卷」。

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在隨後展開的八年任期中，蔡英文始終奉行冷靜、穩健和可預測的兩岸關係政策。她矢言不會屈服於中國的壓力，但也不會主動挑釁。儘管如此，北京在公開場合依然維持拒絕對話的蠻橫姿態，還不斷增強對台灣施壓。而中國對台灣的持續脅迫，根本不是和平。

在二○二四年台灣大選期間，北京支持反對黨及其候選人，試圖破壞時任副總統賴清德競選總統。而在贏得選戰後，賴清德宣示將在兩岸關係上保持政策連貫性，作法包括留任蔡英文政府的重要官員。

在就職演說中，賴清德表達了與北京直接對話的開放態度，他的支持者認為，他對兩岸關係的發言並未背離過去台灣領導者的公開聲明。可是，北京的看法與此大相逕庭，反而指控賴清德是「危險的分裂份子」，並隨即發動一場大規模的軍事演習。北京宣稱，圍繞台灣的軍演「聯合利劍—2024A」是對所謂的「謀獨行徑」，以及美國和其他國家對中國事務的「外部勢力干涉挑釁」，予以「有力懲戒」。

到了十月十日的國慶演說，賴清德採取相對更為謹慎的語氣。儘管堅持台灣和中國互不隸屬的立場，但賴清德也重申台灣對和平與穩定的承諾，並表示願意在「對等尊嚴」的基礎上，與中國展開對話。賴清德還提議，台灣和中國可以在氣候變遷等共同挑戰上進行合作。

賴雙十演說克制 北京反加碼施壓

儘管如此，北京仍然做出強烈反應，不僅公開譴責賴清德，還再次發動另一場圍台軍演「聯合利劍—2024B」。中國的領導者不但沒有回報賴清德的相對克制，反而增強對台灣的侵擾和霸凌。中國這次軍演還引進新的元素，例如中國海警參與演習，並創下中國軍機在台灣周邊活動的單日新高紀錄。中國的評論員暗示，北京未來還會進一步增強對台灣的壓力。

這種中國對於台灣領導者言行的反應模式，產生一個問題：面對中國持續加強對台施壓，台灣領導者的克制是否能夠發揮任何作用？

認為一切都是枉然，根本無法影響中國對台立場的憤世嫉俗，是最簡單的答案。可是，這種直覺式的反應對台灣的長期利益沒有幫助。

首先要釐清的是，我對中國在短期內減少對台灣的軍事或「灰色地帶」壓力的可能性，並未抱持任何期望。中國已經部署龐大的軍事和準軍事力量，而且似乎已經決定在台灣周邊使用這些力量。北京希望這些所費不貲的軍事投資能夠獲得回報，在台灣內部製造焦慮和恐懼，同時阻止美國和其他國家干預兩岸議題。只要北京認為它可以在幾乎零成本或風險的情況下對台施壓，它就可能會樂此不疲。面對與日俱增的壓力，台灣及其夥伴需要擴大應對策略的選項。他們需要運用巧妙的新戰術，包括證明中國對台灣施加更大壓力，只會引發國際社會對台灣的安全與繁榮，及其在世界舞台上的尊嚴和地位，給予更多支持。而要達成這項目標，台灣要做的將不只是對中國日益升高的壓力進行反擊而已。

爭取國際社會相挺 有助台海和平

這種認知會導出一個更重要的推論。要超越中國對台灣如何應對北京增強施壓的預期，台灣需要爭取更多國際力量的支持，以維護台灣海峽的和平與穩定。

台灣的領導者愈能夠可信地展現自身穩健、冷靜、溫和的立場，並表達與北京直接對話的真誠意願，他們就愈能夠有效地向其他夥伴爭取更多支持。反過來說，台灣的領導者愈是不願意克制，選擇利用刺激中國領導者來博取同情，其他國家就愈不願意介入台灣事務。

北京和台北之間建立直接溝通管道，並不需要大張旗鼓地召開記者會和公開宣傳。以往曾有案例顯示，雙方能夠私下澄清意圖，並預先知悉相關計畫，一步步地建立互信。

最終，台灣的領導者的確無法控制北京如何處理兩岸關係。不過，他們可以影響全球對台灣海峽事態發展的看法。台灣的領導者愈能夠可信地展現自己可靠、穩健，並致力於與北京直接溝通，台灣爭取國際社會參與維護台海和平穩定的努力，就愈能夠掌握更有利的地位。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

十月十日的國慶演說，賴清德總統採取相對更為謹慎的語氣。儘管堅持台灣和中國互不隸屬的立場，但賴清德也重申台灣對和平與穩定的承諾，並表示願意在「對等尊嚴」的基礎上，與中國展開對話。（資料照）

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