全社會防衛韌性委員會今登場 曹興誠、釋淨耀、霍守業、林敏雄任顧問

總統府三大委員會之一的「全社會防衛韌性委員會」首場今天登場，前聯電董事長曹興誠（右圖）、中國佛教會理事長釋淨耀、國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄（左圖）等人將擔任顧問。（資料照）

2024/09/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統府三大委員會之一的「全社會防衛韌性委員會」今將召開首場會議，聚焦民力、物資、能源、醫療、資通五大主軸，並邀集前聯電董事長曹興誠、中國佛教會理事長釋淨耀、國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄共四位顧問。賴清德總統昨預告，委員會將透過實際行動，讓台灣面臨任何災害都能「有備無患、有恃無恐、有條不紊」。

賴：讓台灣面臨任何災害 都能有備無患

兼任民進黨主席的賴清德昨在中常會表示，「全社會防衛韌性委員會」將結合各界的力量，打造更強韌的台灣，他相信在公私協力提升全民的防救災意識和能力下，台灣對於災害的抗壓力會有新的提升。

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國安會副秘書長徐斯儉今將提出「全社會防衛韌性規劃與挑戰」專案報告，聚焦五大主軸，分別為「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」，徐將說明各項主軸目前概況及主要任務，以及近期設定的目標，未來可能每半年到一年規劃小型演練觀摩等。

借鏡動員、防災經驗 納入多位宗教界代表

據透露，前總統蔡英文任內成立「全民防衛動員署」，以八類廿三項計畫盤點全民動員，賴清德不僅要持續盤點，還要驗證相關資源、預算是否足以達成目標，防衛韌性委員會將前述計畫濃縮為六類，除政府負責的「指揮體制運作」外都列入討論。

對於多位宗教界代表納入，知情人士說明，宗教動員力強，常協助民力、防災、物資運送等，希望借鏡經驗、驗證資源，另世新大學副教授劉玉晳的專長為宗教滲透，也能在會中進一步交流。

針對先前已開過首場會議的兩大委員會，據了解，賴清德會後曾再邀「國家氣候變遷對策委員會」顧問簡又新、李遠哲與正副閣揆卓榮泰、鄭麗君及相關閣員開會，並責成行政團隊盤整、訂定更積極的二○三二減碳目標；賴也曾另邀「健康台灣推動委員會」副召集人陳智鴻、翁啟惠、陳時中與相關閣員討論，就癌症死亡率、發生率及相對存活率等持續聚焦，盼達成提高國人平均餘命等目標。

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