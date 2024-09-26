時隔44年 中國射洲際彈道飛彈 落入太平洋

中國國防部表示，九月廿五日八時四四分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。圖為共軍東風-41洲際彈道飛彈。（路透檔案照）

2024/09/26 05:30

〔編譯陳成良、駐日特派員林翠儀、記者吳哲宇／綜合報導〕中國人民解放軍火箭軍廿五日上午成功試射一枚洲際彈道飛彈，落入太平洋公海海域。這是中國四十四年來首度公開進行此類試射，引發美國、日本等國高度關注，恐將加劇區域緊張局勢。

我國防部：掌握共軍近期密集飛彈射擊

我國防部對此表示，同步掌握共軍近期密集執行飛彈射擊等演訓活動。據指出，中國發射洲際飛彈，在我樂山長程預警雷達偵測範圍內，樂山雷達站採用的鋪路爪雷達共有三面，一面可探偵一二○度，也是全球同型雷達之中，唯一可三六○度探測者，最大蒐集距離更達五千公里，對共軍動態皆能有效掌握。

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中國國防部聲明，此次試射是年度例行訓練，符合國際法和慣例，並非針對特定國家或目標。飛彈搭載模擬訓練彈頭，並精準落入預定海域。中國上次試射洲際彈道飛彈是在一九八○年五月，當時發射東風-5飛彈至南太平洋。中國媒體推測，這次可能是公路機動核飛彈東風-41，可攜帶最多十枚核彈頭，射程可達一．四萬公里。

日本經濟新聞報導，飛彈落點在靠近澳洲的太平洋公海海域，美國、英國、澳洲和紐西蘭在事前曾接獲中方通知。紐西蘭外交部長發言人說，中國在南太平洋的洲際彈道飛彈試驗，是「不受歡迎且令人不安的發展」，將在細節明朗後，與太平洋盟友進一步磋商。

日未獲預先通報 批中軍事透明度不足

日本內閣官房長官林芳正昨對此表示，日方並未接獲任何預先通報，對此軍事行動表達強烈關切，中國軍事透明性不足，已成為日本和國際社會的嚴重擔憂。

分析指出，中國選擇在聯合國大會召開期間進行試射，凸顯明確政治意圖，旨在展示中國日益增強的核實力和長程打擊能力，尤其是針對美國的核嚇阻戰略，企圖提升中國對國際事務影響力。此次試射也反映出中國對美國在亞太地區軍事部署的強烈不滿，尤其是針對美國近期在菲律賓部署先進中程飛彈系統，同時向區域國家發出警告，表明中國有能力應對美國的軍事行動。

解放軍空軍副司令員俞慶江廿五日還宣布，將在十一月舉行的珠海「中國國際航空航太博覽會」展出中國最新型戰機，可能包括艦載匿蹤戰機殲-35，以及殲-20戰機的升級版殲-20B。

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