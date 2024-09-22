擺脫對中依賴 台美合作打造無人機供應鏈

金融時報披露，台美準備推動兩國無人機廠商合作，合力打造不依賴中國的無人機供應鏈。（法新社檔案照）

2024/09/22 05:30

金融時報︰美26業者與相關官員組團 今抵台洽談

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「金融時報」廿日自台北發出的報導披露，台灣和美國準備推動兩國無人機廠商之間的合作，廿六家美國無人系統或反無人機系統的製造商高階主管，以及美國商務部、國防部防務創新單位官員，還有國防部微電子研究與工程部門主管謝諾伊（Dev Shenoy）等訪問團，將在廿二日抵台，預計與台灣無人機產業人士、負責武器採購和研發的國防部官員等，舉行為期三天會議，尋求建立不依賴中國的無人機供應鏈。

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中國無人機產業規模在全球舉足輕重，但安全性令人擔憂。台美雙方就建立無人機供應鏈展開的產業合作交流，正是西方廣泛「去風險」計畫的一環。此舉也凸顯，儘管許多西方國家試圖降低對台灣晶片製造商的依賴，但台灣掌握的技術仍是西方國家在全球供應鏈中維持關鍵角色的助力。美國訪團此行的重點之一，即是讓美企尋找中國以外的零件供應商或製造合作夥伴。

顧立雄︰美為我們製造機會

國防部長顧立雄表示，美國的計畫「讓我們有機會成為其供應鏈的一環，並聯手製造」。他也提到，美國十分重視在供應鏈中排除中國，無人機又具有軍民兩用的特性，因此許多其他夥伴也不得不整合供應鏈。

據了解，此次訪台的美企包括生產彈簧刀自殺無人機的空境公司（AeroVironment），台灣正著手採購七百多架該型無人機。其他訪團成員包括反無人機系統供應商Dedrone，以及宣布將大舉進軍台灣市場的武器承包商諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）。

台灣擁有數十家商用無人機公司，但規模相比中國相關企業是小巫見大巫，且向來以製造較小型的飛行機具為主。在俄羅斯二○二二年揮軍烏克蘭後，台灣政府開始致力打造「無人機國家隊」，盼推動該產業發展。有別於以往只和國立中山科學研究院合作，國防部八月公布六款軍用商規無人機、總金額逾六十八億台幣的標案得標者，其中包括老牌無人機廠商智飛科技，取得逾廿四億台幣的陸用型監偵無人機訂單。

當時有專家批評，另外數十家有實力的企業都在招標中敗北，難以建立台灣的無人機製造實力。對此，顧立雄直言，美國無人機廠商的訂單，可以協助解決這個問題，「如果我們國內的無人機產業沒有足夠規模，就很難支持我們的軍隊需求。但只要設法進入國際供應鏈，就有機會建立規模」。

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