聯名致函聯合國秘書長 9友邦：2758未排除台灣參與國際

友邦駐聯合國常任代表（左起）馬紹爾的席爾克、吐瓦魯的法勒傅、帛琉的賽德、瓜地馬拉的曼西亞、聖文森的金恩、貝里斯的傅勒前往祕書長辦公室遞函後，在聯合國總部外合影。（中央社）

2024/09/21 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕聯合國大會總辯論廿四日將舉行，我九個友邦昨聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，表達聯合國應正視第二七五八號決議遭中國惡意扭曲、未排除台灣有意義參與聯合國體系、勿不當剝奪台灣民眾和媒體進入聯合國參訪權利等三項訴求。

中國惡意扭曲決議 剝奪台灣權利

聯合國大會廿四日總辯論主題為「不遺漏任何人」，受到矚目的「未來峰會」先於廿二日登場。我友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯等九國駐聯合國常任代表聯名致函古特瑞斯，巴拉圭也以個別致函的方式表達對我國推案的支持，外交部昨對此表示誠摯感謝。

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台灣是AI領導者 未來峰會應參與

聖文森駐聯代表金恩親自遞函後受訪表示，台灣生產全球九成高階半導體，也是AI技術領導者，當全球嘗試建立數位護欄與連結數位產品時，聯合國卻排除台灣參與。她質疑，未來峰會將提出「未來契約」與「全球數位契約」等，能想像在世界科技族譜中，台灣無法參與各項協商嗎？

瓜地馬拉駐聯代表曼西亞說，希望各國一起加入承認台灣為聯合國成員的行列，這項重要議題已拖太久，台灣不但是民主要員，更擁有自由與科技，尤其適合加入今年的議題討論。

外交部昨對友邦支持表達誠摯感謝，並強烈譴責中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，並呼籲國際社會共同反制中國謬論；另要求聯合國秘書處積極落實「聯合國憲章」中普遍性原則，儘速接納台灣。

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