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    「大進滿」4獲釋船員 安返馬公

    大進滿88號四名船員，昨順利返回澎湖馬公港。（記者劉禹慶攝）

    大進滿88號四名船員，昨順利返回澎湖馬公港。（記者劉禹慶攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖大進滿八八號七月二日遭中國海警船扣押，四名船員十三日上午十一時獲得釋放，由友船大進滿九六號駛入中國福建泉州圍頭港載回，昨日凌晨一時四十二分返抵澎湖海巡隊馬公隊部碼頭。

    大進滿八八號一度造成兩岸漁業權緊張，中國以非法採捕水產品為由，扣留人船四十餘天期間，澎湖各界總動員投入援救行列，由無黨團結聯盟主席、前立委林炳坤領軍，澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、國民黨籍議長陳毓仁、議員吳政杰、無黨籍前馬公市長葉竹林等人，都加入營救行列。

    經協調，中國十三日同意釋放四名船員（一台三印），但船長及漁船以「司法程序」尚未完成，仍持續扣押。友船大進滿九六號前往接回，原本是直接開回西嶼竹灣港，但因大進滿九六號車葉螺旋槳有些問題，又更改為澎湖海巡隊馬公碼頭，順便上架整修。

    陳雙全及船東許國文擔任「一日飛人」，十三日甫在中國圍頭港見證船員交接，十四日凌晨又出現在海八碼頭，偕同丁姓船員女兒，迎接船員歸來。

    至於後續船長及漁船營救問題，陳雙全說，仍有一些細節需要釐清，中國以澎湖漁船使用網目過細，非法採捕水產品為由，進行司法調查，但都是台灣合法使用網具，同時遭扣留地點，是澎湖傳統漁場，因此極力與中國方面爭取，採取單純的行政罰，繳交罰鍰為主，不要刑事起訴，儘速將人船釋回。

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