簡舒培指親簽京華城案 柯文哲酸：簡七段 沒信用

京華城案爭議不斷，台北市議員簡舒培昨呼籲前台北市長柯文哲到議會「直球對決」，向市民清楚交代決策過程。柯文哲昨在高雄參加民眾黨黨慶，受訪時則說「不隨之起舞」。（記者李惠洲攝）

2024/08/04 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨台北市議員簡舒培指前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，獲得前台北市副市長彭振聲證實，彭則透過媒體說自己發言被「加油添醋」。柯昨受訪時酸「簡（剪）七段，沒有信用」；對於簡要柯出來說清楚，柯則說「不隨之起舞」。

議員促到市議會說明 柯：不隨之起舞

柯文哲昨天南下高雄參加民眾黨黨慶，媒體追問 「京華城一案，民進黨台北市議員簡舒培爆料，說彭振聲主動聯絡她，指自創容積獎勵是你親自簽核？」

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，亂講的話就不要去理她，「她說彭振聲講什麼，結果彭出來受訪直接打臉，說她加油添醋」。

柯反酸簡舒培是「簡（剪）七段」，沒有信用了，不用理她。

柯強調「整個案子，我還是相當有信心！」要相信的是制度，不是個人，這種案子要經過都市計畫委員會，再經過都市設計審議委員會，有兩個委員會，過程當中也有三個專案小組，且一些人員不是重複的，又有都發局上上下下這麼多官員；而且最重要的，台北市政府是公開透明，會議紀錄幾乎全部都上網，府內的電子系統裡面都在。

柯文哲表示，北市府也有晨會制度，有爭議的早就拿出來討論，經過整個機制，且公開透明，「要出問題很難啦！」「不要說市長沒有辦法決定，就算是主辦的副市長彭振聲，他也沒有辦法一個人決定」。

彭振聲已表達願意出席八月廿日台北市京華城專案小組訪談會議，簡舒培昨要柯文哲出面說清楚，柯是否出席？柯回說，彭願意出席就出席，其實議會在搞什麼專案小組，大家也很清楚，「他們要對付的是柯文哲，只是我也不想隨他們起舞。」

柯強調，他的態度從頭到尾都很清楚，把所有的資料上網公開，包括會議紀錄、調查紀錄，「你們覺得哪裡有問題，就一、二、三、四列出來，我都會回答，但是我不想陪你們，也不想要再幫你們製造聲量，不需要！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法