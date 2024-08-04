投票率僅6.96％ 台東成功鎮長罷免案未通過

台東成功鎮長謝淑貞罷免案投票昨天舉行，新港國中投票人三三兩兩。（記者劉人瑋攝）

2024/08/04 05:30

同意罷免票數736票 不同意46票 未達2848票門檻

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣成功鎮民不滿鎮長謝淑貞浪費公帑、政見跳票，拒絕夫妻輪流共治成功鎮，因此發起罷免；罷免案投票昨天與舉行，立下台東自治史數項第一，總選舉人一萬一千三百九十一人，投票率僅六．九六％，約連署罷免人數一千五百多人的一半，罷免案未達二八四八票門檻而未過關。謝淑貞表示，代表自己仍受支持，會繼續專心鎮務、盼勿再撕裂。

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縣選委會資料顯示，同意罷免票數七百三十六票，不同意罷免票數四十六票。罷免條件為選舉人數的四分之一、也就是須達二八四八人同意罷免，且多於不同意票，昨天罷免案投票結果不通過。

鄰里長監視不敢投票？ 低投票率創紀錄

縣選委會組長蘇基山表示，罷免案投票率本就低，台東也無前例，這次投票率又比歷來所有大選更低，已創紀錄。

有鎮民表示謝淑貞「短短一年連任二次」，謝表示，身為成功鎮首位女鎮長、被罷免、衛冕成功，「多項第一，鄉親對自己的認同是乘以二。」成功鎮長罷免成案，也是台東地方自治史上首例。

昨天的罷免案投票，鎮內最北邊的宜灣部落選舉人約二百三十八人，實際領票人僅九人，工作人員花不到二分鐘就唱票完畢也算破紀錄，選舉人最多的第二市場為一千二百七十七人，僅九十四人投票、二票無效。

鎮長方否認派人監票 警方︰難以舉證

謝淑貞盼壓低投票率，頻呼籲不要投票，劉姓民眾提早下班，從花蓮邊境飆車三十分鐘趕在截止投票前支持鎮長。也有族人表示就是藉投票把大家心聲攤開來才停止爭吵。

鎮代會主席陳南蓀表示，許多人因鄰里長或頭目監視投票而卻步。雖鎮長方否認派人監票，警方也認為根本難以舉證構成違法。另，不少族人表示，鐵路本來不通孩子才不想返鄉投票。

謝淑貞說，未來仍專心鎮務如「藍色公路」，盼五個月撕裂終止，但就先前對罷免方提告靜待司法結果。

罷免方則表示，因投票出席率被壓制造成罷免失敗，但尊重鎮民選擇也呼籲鎮民積極參與公民行動，相信這次的行動，將讓鎮長團隊明白鎮民怒吼，並期許其不負鎮民囑託。

台東成功鎮長謝淑貞罷免案未通過，謝淑貞接受友人恭賀十分開心。 （記者劉人瑋攝）

台東成功鎮長謝淑貞罷免案投票昨天舉行，鎮民聚集公所前觀看開票結果。 （記者劉人瑋攝）

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