威力增40% 中科院製成「炸藥之王」

中科院。（資料照）

2024/08/03 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕中科院成功研製出俗稱「炸藥之王」的CL-20型高能炸藥，爆炸的效能及威力比現有炸藥高出四十％。相關人士透露，中科院對高能炸藥的製程持續精進，年產能可達噸級以上，目前已結合反應式破片，規劃運用於中科院各項武器系統，使國造飛彈戰力更威猛。

裝置在國造飛彈 戰力更猛

為有效攔截及摧毀來犯的敵機、巡弋飛彈以及彈道飛彈，各國都在研究如何在不增加己方彈頭重量的情況下，加大殺傷能力。據指出，中科院化學所早在二○一七年就研發完成包覆型與非包覆型反應式破片，可使用CL-20型高能炸藥，較傳統破片彈頭有更大的毀傷作戰效果。

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相關人士說，以天劍二型系列飛彈為例，使用碰炸及近發雙功能引信，以及高爆預成破片彈頭，就是採用CL-20型高能炸藥。海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，拌鑄藥產能更受關注。

CL-20型高能炸藥效能及威力比傳統炸藥高出四十％，過去因為技術難度高、生產成本高昂等因素，難以普遍使用，但各國相繼投入資金、人力，目前包括美中等國都已少量運用，烏俄戰爭中也有部分飛彈、火箭彈的彈頭使用。

相關人士指出，中科院今年已完成先導級製程建置，年產能可達噸級以上。中科院七月舉辦「軍品釋商暨關鍵技術招商說明會」中，就辦理「CL-20等火工關鍵原物料試研製」公告徵商，期能擴充國內廠商參加軍品試製。

中科院屏東鵬園院區二○二二年啟用「拌鑄藥產線」，投入三年時間及五．四億元經費，籌建鑄藥廠房及三百加侖大型拌藥機等設備，結合國內卅餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。

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