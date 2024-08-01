立院國民黨團傾向8/16召開臨時會

立院國民黨團昨指出，黨團規劃八月十四日召開黨團大會，討論臨時會開會時間及要處理的法案，目前傾向八月十六日召開臨時會。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立院國民黨團首席副書記長林思銘昨指出，黨團規劃八月十四日召開黨團大會，討論臨時會開會時間及要處理的法案，目前傾向八月十六日召開臨時會，希望優先處理老人福利法、消防法、學生輔導法等幾個已經通過協商冷凍期的法案。

人事同意權案 不會主動提

有關國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院人事同意權部分，林思銘表示，行政院長卓榮泰於七月九日才確認NCC的人事提名，考試院的人事案，民進黨也沒有提出要協商及審查，拖延的其實是執政黨；他認為這兩案基本上會排在比較後面，國民黨團也不會主動提出。

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至於罷免連署需附身分證影本的公職人員選舉罷免法修正草案，林思銘說，還有一些問題要釐清，需要召開專家學者會議，待沒有爭議後才會處理。

針對民進黨團與國民黨團都主張八月中下旬召開臨時會處理人事同意權案，民眾黨團總召黃國昌昨表示，黨團成員一致認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨之起舞；民眾黨立委張啓楷補充，這等於要求立委壓線審查NCC委員及考試委員人事案。

召開臨時會 黃國昌批綠沒有正當性

黃國昌指出，民眾黨曾公開要求七月十六日之後要延會，進行人事同意權的實質審查，「事情沒做完，憑什麼放假」，不過當初大力反對延會的就是民進黨，急著放假、急著出國，現在有何正當性要求其他立委配合民進黨在喜歡的時間點開臨時會？

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