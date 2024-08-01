是否開臨時會 朝野隔空交火》 朝野早有共識 綠批白營甩鍋

吳思瑤（圖右）說明，各黨皆同意延會至7月16日，也對臨時會在處理人事同意權案有默契，而黃國昌（圖左）反過頭來甩鍋、根本是胡說八道。（資料照，本報合成）

2024/08/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院休會，朝野立委就臨時會召開與否隔空交火。民眾黨團總召黃國昌昨聲稱，民進黨急著放假出國而反對延會，沒有正當性要求召開臨時會。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，朝野黨團五月協商皆同意延會至七月十六日，民進黨團主張處理國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試委員人事同意權案，各黨有默契留待臨時會審查。

吳思瑤昨受訪時，翻出今年五月十六日的朝野黨團協商結論，說明三個黨團對延會都有共識，白紙黑字很清楚，立法院按表操課，人事同意權不在會期中處理、改用臨時會處理，這是大家基於協商共識的默契，黃國昌卻反過頭來甩鍋、根本是胡說八道。

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吳思瑤說，立委的職責是在法定期間完成人事同意權的行使，並非隨著誰起舞，也不是特定政黨的事，而是國家和立法院的事；若立委不履行自己的法定職責，連帶影響NCC及考試院的空轉或失靈，才是毫無正當性。吳也呼籲，立法院長韓國瑜絕對責無旁貸，維持立院正常運作，履行法定義務。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，民眾黨團的說法太情緒化，似乎沒按照他們的意思去做就是沒有正當性，奉勸休會期間先降降火氣。至於臨時會召開與否，民進黨團將函請韓國瑜召集朝野協商，要開多久、處理什麼議題，屆時再討論，沒必要現在就叫板、把態度拉很高。

回顧韓國瑜五月十六日所召集的朝野協商過程，民眾黨團副總召黃珊珊席間表示，若延會到八月，可能很多立委無法安排國會外交，人事同意權案可用臨時會處理。國民黨團總召傅崐萁也建議，人事同意權案可以臨時會處理。

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