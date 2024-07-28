貫徹掃貪 內政部：高虹安停職不給薪

新竹市長高虹安被判有罪停職，內政部昨表示，為廉政考量，已決定停職期間不會發半薪給，市府稱將依規定辦理。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/28 05:30

連半薪都沒有 藍委為高叫屈「政治追殺得太over了」

〔記者李文馨、洪美秀、劉宛琳／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪，一審被判刑七年四個月且依地方制度法即刻停職。內政部昨表示，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸由內政部裁量，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治的決心，高於停職期間不發薪給。對此，新竹市府表示，後續會依內政部規定辦理。

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停職期是否半俸 內政部裁量

高虹安被控於立委任內詐領助理薪酬與加班費，台北地方法院廿六日宣判，認定高與三名助理共詐領十二萬餘元，依「貪污治罪條例」判高有期徒刑七年四月，褫奪公權四年，沒收未扣案犯罪所得十一萬餘元，可上訴。內政部也宣布高依法停職，並由副市長邱臣遠代理職務；外界則質疑，高停職仍有半薪可領。

對於民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，內政部說明，這是由具有行政監督權限的上級機關審酌當事人事實情況，是否足以維持基本生活及涉違法失職程度等，裁量得否發給半數俸額的決定，也就是民選地方行政首長停職期間得否發給半俸由內政部裁量。

內政部強調，考量高虹安是涉貪污治罪條例案件，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治的決心，因此決定不核給半數俸額，並已於廿六日發函通知新竹市政府。

藍委籲高辭職 白綠直球對決

對於內政部取消高虹安停職可領的半薪，國民黨團首席副書記長林思銘表示，根據無罪推定原則，沒有判決定讞前都有無罪的可能，「內政部怎麼這麼狠心？這有點政治追殺得太over了」。國民黨新竹市立委鄭正鈐也說，此舉等同直接將高判刑，不僅損害無罪推定，也難免引發政治追殺的聯想。

取消半薪是否可能讓高虹安選擇辭職？林思銘表示，應該會，如果是這樣，高可以考慮是否辭職。林也認為，民眾黨主席柯文哲應該評估和民進黨直球對決，新竹人是有智慧的，民眾黨推出的人選是有可能再選上的。

高涉貪判刑 柯發文稱很難過

柯文哲昨則發文抱屈，他對此判決感到非常難過，民眾黨鼓勵年輕人投身政治，結果卻沒有給他們足夠的保護，而受到嚴重傷害；他也提及，高自掏腰包的公費支出遠超過十一萬元，「法院這樣重判，是否真能體現司法的公平正義，恐怕是很多人心中的疑問」。

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