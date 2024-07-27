焦點評論》明年國民黨魁選舉 提前登場

國民黨主席朱立倫（右三）仍有老驥伏櫪之志，志在千里的豪情。（記者謝武雄攝）

2024/07/27 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨秘書長黃健庭二十三日受訪稱沒感覺朱立倫一定要連任黨魁，且若盧秀燕堅持要選黨魁，「我認為朱立倫未必會跟她爭」的一席話，使得近朱人士澄清純屬「猜測」，並強調朱「願意也喜歡承擔、做事情」，如果黨內希望繼續領導，朱一定會聽見大家的聲音，顯見朱立倫仍有老驥伏櫪之志，志在千里的豪情。

不過，擺在眼前的現實是，藍營兩位重量級百里侯後年即將卸任，也都面臨下一個位子的問題。

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雖然朱立倫在二○二二、二○二四的兩場戰役成績不俗，但若要爭取連任黨魁，就必須妥適處理侯友宜、盧秀燕的出路，甚至還有韓國瑜的「未來想像」。

雖然韓國瑜的「問題」不如侯、盧兩人般燃眉之急，且因立法院長身分需要保持中立，不至於來爭黨魁位子，但如果時間拉長到二○二八總統大選，藍營點兵派將時很難將此人排除在外，加上明年的新任黨魁又握有二○二八總統提名權，各方之間的合縱連橫與政治算計，勢必在二○二五的黨魁選舉提前登場。

如何在侯、盧、韓三者之間，摸出自己的平衡點，並扮演關鍵性的槓桿支點角色，正是朱立倫延續主導黨機器，站穩無可被取代地位的癥結所在，甚至不排除保有自己問鼎二○二八的叫牌空間。

朱立倫經常放在嘴邊的一句話，「『小我』小一點，『大我』大一點」，如果真能落到實處，令當前藍營三位Ａ咖級政治人物折服，或許才是朱立倫在二○一六大選「換柱」並苦吞敗仗後，回鍋黨中央帶給藍軍的「明治維新」，而非只是又一次的「光緒維新」。

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