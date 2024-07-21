後備部隊同心演習 課表不同一般教召

漢光演習本週展開，近日教召的部分部隊將配合漢光，參與同心演習，課表與一般教召單位將有所不同；圖為教召員模擬戰地搜索。（資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕軍方人士表示，近日教召的部分部隊將會配合漢光，參與同心演習，他們的課表將與一般教召單位有所不同；由於近年教召的人數及單位逐年擴大，未來也會完善增強全社會防衛體系。針對將登場的年度漢光演習，軍方也說，演習期間設定宣傳主軸，讓民眾「知道」漢光、「關注」演習訊息、「了解」演習重點、並「支持」國軍。

漢光演習本週展開，演習前兩日，全國將有四十二支後備部隊實施教召，包括縣市後備旅、步兵旅，及各地區憲兵隊、資通電軍、海軍及防空飛彈旅等部隊。軍聞社報導，為強化後備部隊戰力，陸軍步兵第一○四旅步五營進行十四天教育召集訓練，近日實施「編制武器專長複訓」課程，針對步槍、機槍、迫擊砲、榴彈槍等各項武器進行訓練，提升召員對裝備操作的熟稔度。

請繼續往下閱讀...

今年增25單位、2千餘兵力

軍方人士表示，這些教召部隊部分會配合漢光，也就是參與同心演習，他們的課表也會跟其他一般教召單位有所不同，除作戰計畫演練，也會配合其他常備部隊科目進行訓練。

國防部曾表示，今年同心演習較去年增加廿五個參演單位及兵力兩千餘員，對此軍方人士補充說，近年教召的人數及單位逐年擴大，未來也會越來越多，以完善增強全社會防衛體系。

軍方人士另指出，本次漢光驗證重點之一「去中心化指管」，同樣也適用在後備部隊上，因為今年所有的訓練規劃，就是為了達到訓練目標而設計，也就是整個漢光演習。例如後備步兵營，屆時性質就與常備步兵營相同，並要配合常備部隊作戰目標。而包括同心演習等，除考驗召員能否在短時間之內完成報到及動員外，也考驗民間物力徵用的流程是否順暢，以利戰時能夠快速動員，支援軍事作戰。

國防部昨也表示，配合漢光演習實兵操演，演習前、中、後期均會設定宣傳主軸，區分四階段實施戰略溝通，期間規劃首次辦理演習課目網路直播，並派出記者進駐各作戰區，實際呈現操演狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法