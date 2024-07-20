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因應7位大法官 10月底卸任／國會擴權法案釋憲 將加速審理裁判

憲法法庭。（資料照）

憲法法庭。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭昨天就國會擴權法案做出暫時處分，認定包括國會調查權等六項規定有違憲疑慮，將造成難以回復的重大損害為由，裁定自昨日起暫時停止適用。民進黨團五十一位立委等四個憲政機關聲請法規範憲法審查的「本案」部分，憲法法庭已將四案合併審理，定八月六日在憲法法庭召開全天的言詞辯論庭。由於審判長許宗力等七位大法官將於十月底卸任，憲法法庭將加速審理，做出裁判。

8月6日進行言詞辯論

立法院在國民黨團和民眾黨團聯手下，三讀通過立法院職權行使法修正案和刑法增訂藐視國會罪，民進黨團質疑法案審理過程未符程序，法案內容涉及違憲，提出釋憲。憲法法庭六月廿八日受理民進黨五十一位立委聲請案的部分，列為「主案」，並將行政院、總統賴清德、監察院三件聲請案列為「併案」，依憲法訴訟法第廿四條「聲請審查的法規範或爭議同一者，憲法法庭應就已受理之聲請案件合併審理」規定，將四件併案審理。

憲法法庭已公布八月六日全日言詞辯論，依規定，將於辯論後三個月內宣示裁判，必要時得延長兩個月。不過，考量有七位大法官任期將於十月底屆滿卸任，因此，此件國會擴權釋憲案預期將加速審理，由本屆十五位大法官做出裁判。

憲法法庭日前已公布本案爭點題綱，屆時由四大聲請人及相關機關立法院陳述意見，包括已公布施行的立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，以及刑法的「藐視國會罪」等，再行評議決定法案是否違憲。

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