挨轟雙標 藍委︰國民黨應嚴以律己

國民黨主席朱立倫。（記者江志雄攝）

2024/07/19 05:30

〔記者劉宛琳、江志雄／綜合報導〕前海基會董事長鄭文燦捲入涉貪弊案，國民黨立委要求請辭，民進黨立委前天指同樣涉貪遭起訴的新竹縣長楊文科也應辭職負責。國民黨立委羅廷瑋昨對此表示，國民黨應嚴以律己，社會期待藍、綠是同套標準；國民黨立委謝衣鳯則說，楊既然不是民進黨籍一定會被嚴查，外界就該靜待司法調查。

羅廷瑋表示，以社會的期待，當然都希望不管是國民黨、民進黨都應該同一套標準。國民黨當時既然有這樣的說法，這個時機點，也該檢討這麼嚴以待人，也應嚴以律己，這樣子的說法大家應該都比較能夠接受。

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媒體詢問，起訴書上寫鄭文燦有實質影響力，是否楊文科身為縣長也有實質影響力？羅廷瑋表示，對於實質影響力實際的狀況，不管是鄭文燦擔任海基會董事長，或是楊文科擔任縣長，在法律面來說都會有實質影響力。羅廷瑋說，希望檢調在調查的過程當中，當然是公正、公平，希望民進黨不要有兩套標準，也希望國民黨能夠有自己一貫的標準，讓國人看到國民黨不一樣，國民黨應該要嚴格對待自己，這是有必要的。

謝衣鳯認為，鄭文燦的海基會董事長官位是指派，鄭的請辭合情合理；而楊文科為民選縣長，也非民進黨籍，相信民進黨的法務部長一定會嚴查楊文科，一切皆應該靜待司法調查。

朱挺楊文科「沒有收賄」

對於民進黨批國民黨針對鄭文燦、楊文科涉案的反應是「雙標」，國民黨主席朱立倫昨天在宜蘭受訪時堅稱，這是完全不同的案子，楊文科沒有收賄，法院會還楊縣長清白。對於宜蘭縣長林姿妙的案件，朱也回應，他對林有百分百信心。

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