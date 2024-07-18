中配、港澳居民等納入新住民 學者憂國安漏洞

新住民基本法前晚三讀通過，民眾黨立委林國成（左起）、黃國昌、麥玉珍與無黨籍立委高金素梅開心慶祝。（記者田裕華攝）

2024/07/18 05:30

兩岸條例、港澳條例將變子法 行政業務恐疊床架屋

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕立法院會十六日深夜通過新住民專法，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢表決，確定名稱為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」，無視陸委會示警，中配納入「新住民」，再以「新住民基本法」概括，兩岸條例、港澳條例將變成子法；學者批評，這是粗糙、不負責任立法，將造成行政機關的業務疊床架屋，甚至可能成為國安漏洞。

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新住民基本法三讀條文明定，該法適用對象納入經許可在台灣居留、依親居留、長期居留或永久居留的中國人士、港澳居民；內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜，並應設置「新住民發展基金」，基金管理委員應納入具新住民或新住民子女身分的代表。

陸委會副主委梁文傑上週在朝野協商指出，新住民中，有六十五％是中國籍配偶，中配或大陸人士在台灣，一九九二年兩岸人民關係條例制定以來，就是這一塊的基本法，另有一個針對港澳人士的基本法「香港澳門關係條例」。

梁文傑說，如將原大陸人士或原港澳人士通稱「新住民」，然後用「新住民基本法」概括它，就變成兩岸條例、港澳條例是「新住民基本法」的子法或作用法。

法律間扞格衝突

中央警察大學助理教授王智盛受訪表示，基本法位階高於條例，國民黨、民眾黨用突襲方式，不甩朝野協商結論、將「新住民權益保障法」改成「新住民基本法」，用這麼粗糙、不負責任的立法，將中配、外配以「新住民」名義全框在一起，等於開了一個大洞，將造成移民法規、兩岸條例等多部法律之間扞格衝突。

「潘朵拉盒子被打開後，問題會層出不窮！」王智盛指出，新法規定內政部要成立新住民三級機關，以後業務是否與移民署競合？目前「新住民發展基金」由移民署執行，新住民業務、移民輔導、移民管理都在移民署，成立新機關後業務該如何劃分？可能會出現疊床架屋，竟然就這樣倉促通過。

王智盛質疑，原本是要通過新住民權益保障的法律，卻變成基本法可架空兩岸條例，如果未來要設按照新住民比例組成的新住民委員會，中配會佔最多數，將衍生更多問題。

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