綠批暗助中配歸化 白營撤簽新住民法協商結論

民進黨團昨批民眾黨，根本是扎扎實實的「小藍」。（記者王藝菘攝）

2024/07/16 05:30

白：綠扭曲、抹紅

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團上週協商新住民專法，確定名稱為「新住民權益保障法案」，但民眾黨立委麥玉珍提修正動議，被綠營質疑是偷渡中配取得身分證相關程序。民眾黨團昨抨擊民進黨用抹紅方式，扭曲民眾黨提案，並宣布撤簽協商結論。民進黨團也開記者會回擊，黨團副幹事長林楚茵表示，民眾黨所提修正動議與國民黨立委邱鎮軍的草案文字一模一樣，借屍還魂協助國民黨、共產黨讓中配取得我國身分證年限六年變四年，根本是扎扎實實的「小藍」。

綠：扎扎實實小藍

麥玉珍於記者會指出，台灣政壇的對立與仇恨，已經影響人民的生活，她做為代表新住民的立委，有義務替所有新住民爭取平權及落實各項福利，絕非是為中國開後門，但執政黨卻戴著濾鏡打壓新住民，造成族群紛爭。她進一步點名，民進黨團幹事長吳思瑤故意在臉書上將麥玉珍與統促黨連結，試圖含沙射影的抹紅。

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吳思瑤反擊說，民眾黨翻桌不認帳，稱民進黨「抹紅」他們，當天麥玉珍所提修正動議，條文寫明「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，企圖以基本法凌駕兩岸人民關係條例對於中配的管制，「對於國安疑慮，你們當天也不敢堅持，為何這週就要撕毀協商結論？」

吳思瑤強調，立委任一提案，都要受到社會檢視，敢提案就要敢負責、承擔，民眾黨大動作要撤簽，「要成為打詐法案無法通過的罪人嗎？不要為了遂行政治目的，拖延重要議案的立法。」

民進黨團書記長莊瑞雄則說，民眾黨團「玻璃心」，認為吳思瑤發言讓他們不舒服，但政黨間的攻防本就稀鬆平常。

撤簽協商結論後，民眾黨團後續處理作為？黨團總召黃國昌回應，麥玉珍退讓換來的是抹紅、踐踏新住民的尊嚴，還有何意義？誰還要和民進黨協商？因此依照黨團決議，本週麥玉珍、黃珊珊將提案撤簽協商結論並依照議事程序進行，民眾黨會提出再修正動議，沒共識的部分就按照議事程序走。

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