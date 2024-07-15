國會法案大清倉 民團列9大疑案

經民連智庫召集人賴中強在臉書發文列出，本次院會討論事項排審51個議案中的九大疑案，呼籲各界注意。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院本會期將在明日休會，朝野黨團日前敲定院會討論事項共有五十一個議案，預計法案大清倉，力拚三讀闖關。經民連智庫召集人賴中強昨指出，五十一個議案中有九大疑案具有高度爭議，包含「花東快速公路建設特別條例草案」、「NCC組織法修正草案」、「四○三震災重建條例草案」、「證券交易法第十四條修正草案」等，呼籲各界密切注意。

51議案 今明力拚三讀闖關

賴中強列舉，第一類民主倒退法案，包含「花東快速公路建設特別條例草案」，國民黨團忽視環團對花東三法的警告，單押花東快；「NCC組織法修正草案」，國民黨提案限制委員連任屆期，並刪除新委員未產生、舊委員可延任的過度條款，配合立院無理杯葛NCC同意權審查，將導致NCC正常運作癱瘓。

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第二類重大負面衝擊法案，賴中強指出，「四○三震災重建條例草案」、「新住民權益保障法草案」中配比照外配條款；「電業法第四十九條修正草案」電價調整要國會同意；第四十六案恢復中國觀光，國民黨要求政府全面開放台灣觀光團組團到中國，以交換中國開放（福建省居民）到金門澎離島三縣觀光，各國國會通常在對外談判上扮黑臉，台灣的立法院卻是要政府接受中國的不對等條件。

賴中強續指，第三類重大制度變革，社會討論不足，包含「全民健康保險法修正草案」、「警察人員人事條例修正草案」；第四類立法技術太差，訂了只會天下大亂、無法執行的第三十一案「證券交易法第十四條修正草案」。

公督盟執行長張宏林受訪表示，若國民黨強行通過法案，未來這些爭議法案在社會大眾面前攤開來後，對於政黨的殺傷力是很大的。無論「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」是否會被惡意三讀通過，別忘了台灣仍有定期選舉。

張宏林警告，若半年後人民難以透過罷免手段教訓國民黨，不代表四年後不能教訓他們，基本上國民黨正在朝向毀滅式、永遠無法執政的方向前進；過去民眾黨立委扮演說公道話的第三者，如今卻配合國民黨惡意破壞台灣民主的制度，應嚴厲地表達譴責。

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