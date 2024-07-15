程委會封殺 公督盟：藍白違法擋案 玩私下運作

公督盟執行長張宏林受訪時質疑，法案出了程序委員會後，才有機會在院會被大眾看到並登載在立法院文書公報上。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白兩黨聯手，在立法院程序委員會中連續阻擋議案，包括民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中納管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」，以及七月底即將到期的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，均多次在程委會被封殺。公督盟抨擊，國、眾兩黨承接了過去最惡劣的習性，在程序委員會中「違法擋案」、玩私下運作，應在有白紙黑字下紀錄的場合中表達意見。

儘管藍白兩黨九日在立法院程序委員會中停止阻擋，NCC人事案也在十二日院會中順利付委，但包括十一位民進黨立委分別提出攸關立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」仍遭民眾黨團提議退回程序委員會，藍白再次挾席次優勢封殺該案。

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公督盟執行長張宏林受訪時質疑，法案出了程序委員會後，才有機會在院會被大眾看到並登載在立法院文書公報上，合理懷疑國眾兩黨刻意在程委會擋掉攸關國家安全相關法案，來避免他們在一讀會表決時，被看到他們是反對的，完全是在規避責任。

張宏林抨擊，當法案進入三讀會任何一階段，各政黨都可依其態度來決定是否支持，但仍有責任告訴大眾，為何反對該法案。國、眾兩黨最糟糕的是躲在投票後面表決，卻沒有針對反對議案的理由做進一步說明。

另，NCC人事同意權案雖然在院會順利付委，但藍白聯手推動「NCC組織法修正草案」，將刪除新委員未產生、舊委員可延任的過度條款，若在這兩天院會中通過，恐將導致NCC正常運作癱瘓。張宏林認為，立法院長韓國瑜應該想辦法，化解朝野在爭議法案上的衝突，各黨的主席也應就此出面做出討論、溝通。

經民連：未提出擋案理由

經濟民主連合副秘書長許冠澤則表示，程序委員會應該確認法案在提案要件上是否有完整，若正常的話應給予提案，不應做實質的審查。現在國民黨在程序委員會擋下各種提案，都沒有提出為何擋案的理由，顯然已經是在程委會實質審查法案，完全不符合立法院的議事程序的慣例。

許冠澤強調，中國國民黨目前的做法是在傷害台灣民主，目前國會亂象是因誰而起選民也看得很清楚，呼籲國民黨早日停下如此錯誤的作法。

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