扁執政軍購案 藍曾封殺69次

針對民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」，在程序委員會屢遭藍白聯手封殺。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣潛艦國造邁入新的里程碑，但早在二○○一年民進黨政府執政時期，美方就曾宣布售台八艘潛艦，不料國民黨等泛藍陣營卻在立法院程序委員會封殺三項軍購案達六十九次，最終導致這項軍購案告吹。前總統馬英九於二○一五年任內，曾抱怨美同意售台潛艦十四年來沒消息，引發立委強烈抨擊「潛艦正是馬英九殺的！」

美方於二○○一年宣布售台八艘柴電潛艦等軍售案，我國防部於隔年即提出柴電潛艦等三項軍購案；政院也在二○○四年六月通過「重大軍事採購條例草案」及六一○八億元的軍購特別預算案，送立院審議；若通過，我國可在二○一三年獲得第一艘新潛艦，並於二○一九年全數獲得。

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但國民黨等泛藍陣營挾國會多數，在立法院程序委員會擋下軍購案；即使前總統陳水扁政府於二○○五年三月將三項軍購案總額下修至四八○○億元，國民黨照擋不誤。時任國民黨主席馬英九在二○○六年一月受訪時，也以潛艦是「攻擊性武器」不符「台灣關係法」為由，反對潛艦購置案。

美售八艘潛艦 最後告吹

截至二○○六年底，國民黨三年內封殺軍購案共達六十九次；直到二○○七年，國民黨同意改以年度預算編列潛艦案預算，才將「紅燈」改列「黃燈」，並於該年六月通過潛艦案第一階段的一一七億元預算。

馬英九於二○○八年五月就任總統後，開始向美方喊話要求售台潛艦，但美方在同年十月、二○一○年二月的兩波軍售案均未納入。國安會前秘書長蘇起於二○一○年請辭時證實，美反對潛艦售台；此後不管我方如何請求，美不再同意售台潛艦。國防部僅於總預算編列象徵性的五十萬元作業費。

針對過去擋潛艦軍購案，馬英九在二○一五年就職總統七週年記者會中表示，他在台北市長時期，沒有反對軍購，「合理的我還是要」；當初立院國民黨團反對，是因提出的軍購要求有六千多億元，說明卻只有兩張紙；他在就任黨主席後，就確定合理的還是要採購。

二○一五年八月，馬英九下鄉談到潛艦國造議題時，他說：「美曾同意要賣潛艦給我們，到現在十四年都無消息，實在覺得有點受不了！」其說法引發立委強烈抨擊，指正是當時擔任國民黨主席的馬強烈杯葛，導致軍購案告吹，馬應負起最大的政治責任。

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