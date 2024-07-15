防中國介選 檢建議設明確指標

資深檢察官認為，反滲透法可設定明確指標，明訂大選敏感期間（如半年至十個月），限制或禁止到對岸接受落地招待，概念如同卅元賄選標準。（路透檔案照）

2024/07/15 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕去年多名里長赴中國受招待被偵辦，但檢調發現，對岸刻意鑽我國法律漏洞，在餐會中未要求支持特定政黨、候選人，而是以宣揚「兩岸一家親」手法暗喻，加上難以證明資金來源，導致不少案件只能簽結。對此，資深檢察官林達認為，反滲透法可設定明確指標，明訂大選敏感期間（如半年至十個月），限制或禁止到對岸接受落地招待，概念如同卅元賄選標準。

對岸刻意鑽我國法律漏洞

二○二四年總統大選期間，中國有目的性的資助旅遊、食宿等費用，而中國地區官員則在落地招待過程中，做出投票給特定人的指示或暗示，意圖影響或動搖有投票權人的意願，導致反滲透法案件飆升。

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宣揚「兩岸一家親」暗喻

不過，檢調單位發現，對岸會刻意鑽我國法律漏洞，讓不少案件難以證明是受滲透來源「指示」、「委託」或「資助」，並以宣揚「統一、兩岸一家親」思想，暗示支持某政黨或候選人，甚至有許多被告主張，是依循往例舉辦交流，並非接受招待，導致不少案件簽結。

林達說，現階段反滲透法有許多模糊地帶，導致檢調執法認定上有困難，但選舉期間不免接到檢舉，有時發動搜索、約談後發現事證不足，被查辦的民眾怨聲載道，司法機關也苦不堪言，反而讓國家撕裂、製造更多對立衝突。

林達認為，一般里長都知道，選舉期間避免招待旅遊或請客、摸彩，候選人也知道文宣品卅元的賄選標準，這是明訂執法標準加上長期宣導的效果；反滲透法也一樣，要讓兩岸人民正常交流，又避免執法爭議，不如在選舉前訂出明確時間，宣導人民暫時不要接受對岸的免費落地招待，且依不同選舉規模，訂定不同期限，如總統大選前十個月禁止，相信只要國家法律和執行越明確，人民越不會觸法。

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